Президент РФ также заключил с лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками. "Поздравляю вас", - в завершение обратился к ним Путин.
Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.
Абхазия поддерживает решение президента России о признании Донецкой и Луганской народных республик - Бжания.
В центре Донецка устроили салют по случаю признания Россией ДНР и ЛНР
Праздничный салют начался в понедельник в центре Донецка после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Как передает корр. ТАСС с места событий, собравшиеся на площади Ленина в центре Донецка люди слушали обращение Путина в прямом эфире. После трансляции церемонии подписания договоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником начался фейерверк. Десятки людей размахивают российскими флагами. Еще во время выступления президента РФ часть проезжавших через центр города водителей сигналила.
Джонсон заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР нарушает международное право
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в понедельник с утверждением, что признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России является нарушением международного права.
"Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал", - сказал он на пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом.
Джонсон также заявил, что намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я буду говорить с президентом Украины и предложу ему поддержку Соединенного Королевства", - сказал он.
Премьер Польши призвал срочно провести саммит ЕС и ввести санкции против России
Матеуш Моравецкий назвал признание РФ независимости Донецкой и Луганской республик "актом агрессии против Украины"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "актом агрессии против Украины", призвал срочно провести саммит Европейского союза и ввести санкции.
"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций", - написал он в понедельник в Twitter.
"Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу", - добавил глава польского правительства.