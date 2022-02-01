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Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР (Обновлено 22:11)

Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР (Обновлено 22:11)

Президент РФ также заключил с лидерами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи

Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Он также заключил с лидерами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками. "Поздравляю вас", - в завершение обратился к ним Путин.

Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля, где ранее состоялось заседание Совета безопасности РФ. Члены Совбеза на этой встрече высказались за признание независимости ДНР и ЛНР.

Абхазия поддерживает решение президента России о признании Донецкой и Луганской народных республик - Бжания.

В центре Донецка устроили салют по случаю признания Россией ДНР и ЛНР

Праздничный салют начался в понедельник в центре Донецка после того, как президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Как передает корр. ТАСС с места событий, собравшиеся на площади Ленина в центре Донецка люди слушали обращение Путина в прямом эфире. После трансляции церемонии подписания договоров с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником начался фейерверк. Десятки людей размахивают российскими флагами. Еще во время выступления президента РФ часть проезжавших через центр города водителей сигналила.

Джонсон заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР нарушает международное право

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил в понедельник с утверждением, что признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) со стороны России является нарушением международного права.

"Это очевидное нарушение международного права, вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Это отказ от минского процесса и минских соглашений. Думаю, что это дурное предзнаменование и очень мрачный сигнал", - сказал он на пресс-конференции, посвященной борьбе с коронавирусом.

Джонсон также заявил, что намерен в ближайшее время провести телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я буду говорить с президентом Украины и предложу ему поддержку Соединенного Королевства", - сказал он.

Премьер Польши призвал срочно провести саммит ЕС и ввести санкции против России

Матеуш Моравецкий назвал признание РФ независимости Донецкой и Луганской республик "актом агрессии против Украины"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал признание Россией независимости Донецкой и Луганской республик "актом агрессии против Украины", призвал срочно провести саммит Европейского союза и ввести санкции.

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" является окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права. Это акт агрессии против Украины, за которым должен последовать однозначный ответ в виде немедленных санкций", - написал он в понедельник в Twitter.

"Я призываю созвать срочное заседание Европейского Совета по этому вопросу", - добавил глава польского правительства.



  • Сегодня, 21:03
  • DTV
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