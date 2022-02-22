Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан обратится в Генеральную прокуратуру в связи с утечкой дополнения № 19 из контракта с ПАО "Газпром" на поставку газа. "Утечка сведений, составляющих коммерческую тайну, ставит под угрозу выполнение контрактных обязательств между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" и энергетическую безопасность страны в целом", – написал Чебан в своем Telegram-канале.
По его словам, опубликование в прессе дополнения № 19 к основному контракту может нарушить принцип бесперебойности поставок газа в Молдову. "Немедленно обращусь в Генеральную прокуратуру Молдовы с официальной просьбой привлечь виновных в утечке лиц к ответственности", – подчеркнул Чебан.
Он добавил, что параллельно отдел корпоративной защиты предприятия проведет внутреннее расследование, результаты которого также будут направлены прокурорам, передает sputnik.md.
Ранее в прессе появился документ полного дополнения № 19, включающего также формулу, по которой рассчитывается цена на покупку газа для Молдовы.
Контракт между «Молдовагаз» и «Газпромом» на поставку газа, подписанный 29 октября 2021 года, был опубликован неофициально. Документ отправили в редакцию портала Anticoruptie.
В документе представлена формула расчета газа, который должен быть поставлен в Республику Молдова, законтрактованный объем, стоимость транзита по территории Украины и условия, при которых контракт может быть расторгнут.
Согласно документу, ежегодно до конца сентября 2026 года «Газпром» обязуется поставлять, а «Молдовагаз» обязуется закупать в объеме 3,3 млрд кубометров газа ежегодно. Из них 1,24 миллиарда будет доставлено на правый берег Днестра, а 2,06 миллиарда пойдет «Тираспольтрансгазу». Соглашение предполагает, что «Молдовагаз» обязуется оплачивать поставки газа «Тираспольтрансгазу».
Формула расчета цены на холодный период года, с октября по март включительно, предполагает, что 30 процентов цены приходится на цену газа на газовом хабе TTF в Нидерландах в последний день месяца, предшествующий месяцу поставки. Поскольку цена на европейских фондовых биржах, в том числе на платформе TTF, связана с мощностью сжигания, т. е. в калориях, формула также показывает, как гигакалории конвертируются в кубические метры. Таким образом, 10,37 кВт/час эквивалентно одному кубометру газа.
Еще 70 процентов «зимней» цены рассчитаны в соответствии с пунктом 3.2 договора 2006 г. Она не указана в Приложении, но известно, что она состоит из цен Platts на смесь нефтепродуктов, таких как бензин, дизельное топливо или мазут.
В летний период, с апреля по сентябрь, формула меняется на противоположную. То есть, 30% цены рассчитывается на основе цены смеси нефтепродуктов, а 70% - на основе рыночной цены.
Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что контракт с Газпромом может быть опубликован только при согласии российской стороны.
В приложении также указаны случаи, в которых договор может быть расторгнут. Это может произойти, если 1 мая этого года не будет достигнуто соглашение об урегулировании старого долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» и «Факторинг Финанс». Речь идет о долге, который в ближайшее время будет подвергнут внешнему аудиту молдавскими властями.