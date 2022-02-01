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Канцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ приостановил процесс сертификации "Северного потока 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что остановил процесс сертификации "Северного потока 2".

"Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (германский регулятор - ИФ) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации "Северный поток 2" не может быть запущен", - сказал канцлер ФРГ.

Газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достроил "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. Укладка первой нитки завершилась в начале июня, второй - в сентябре, пишет interfax.ru.

Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством ФРГ по закону может длиться четыре месяца. После того, как заключение о сертификации будет вынесено, и четырехмесячный срок завершится, документ будет направлен в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть еще два месяца на рассмотрение. Кроме этого, она может попросить продления еще на два месяца.

В конце января сообщалось, что Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH.

Новая компания стала владельцем и оператором 54-километрового участка "Северного потока 2", расположенного в германских территориальных водах, и площадки береговых объектов в городе Любмин в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ (Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)).
interfax.ru
  • Сегодня, 13:54
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