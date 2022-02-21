Традиционно «Тиротекс» уже много лет плодотворно сотрудничает с поставщиками хлопка из стран Средней Азии. По всем техническим параметрам такой среднеазиатский хлопок отлично подходит для производства текстильной продукции на «Тиротексе». К ним относится сортность, штапельная длина, крепостные показатели и многие другие показатели. Однако за последнее время было отмечено значительное сокращение посевных площадей, что в свою очередь привело к сокращению объема производства хлопка, а значит и его предложений в среднеазиатских республиках. В связи с вышеуказанными факторами компания «Тиротекс» начала исследовать рынок в поисках дополнительных поставщиков сырья. В лабораторных условиях исследовались разные образцы на соответствие техническим параметрам, необходимых для производства. Хорошими показателями отличился хлопок из Западной Африки. Так, было принято решение о приобретении африканского «белого золота», сообщается на сайте предприятия.
По сообщению генерального директора компании «Тиротекс» Андрея Межинского: «Сокращение предложений по хлопку спровоцировало на мировом рынке рекордное повышение на него цен. Уже отмечено удорожание более чем на 80%. Поэтому мы были вынуждены диверсифицировать каналы поставок основного сырья. Поиски необходимого по техническим параметрам хлопка сопровождались тщательными испытаниями в лаборатории «Тиротекса». Наша исследовательская площадка оснащена самым современным сертифицированным оборудованием итальянского производителя Mezdan . Поэтому положительные заключения не вызвали никаких сомнений. Так, впервые за всю историю производства мы начали работать с африканским сырьем. Логистика через Атлантический океан и Средиземное море довольно сложная, но сырье прибыло вовремя и без задержек. Уже пришла партия и в ближайшее время будет использована в производстве».
Директор прядильно-ткацкого производства Иван Дамаскин прокомментировал результаты лабораторных исследований поставки африканского сырья: «По некоторым качественным параметрам африканское «белое золото» даже выигрывает аналогам из Центральной Азии».
За последнее десятилетие стоимость на хлопок выросла до самого высокого уровня, а биржевая котировка за последние полгода показывает ничем не спровоцированный стремительный взлёт цен на хлопок. Усугубляют ситуацию сбои в цепочке поставок по всему миру и общее увеличение затрат практически на всё сырьё в текстильном производстве. Однако, есть и обратная сторона медали – постпандемийное настроение потребителя и его желание обновить домашний текстиль, что создаёт оптимистичный прогноз на спрос конечной продукции. tirotex.com