В республике может быть введена уголовная ответственность за призывы к иностранному государству о привлечении к ответственности граждан и должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики. В связи с этим, будут внесены соответствующие дополнения в Уголовный кодекс Приднестровья.
В частности, УК ПМР будет дополнен двумя статьями: 1. Статья 273-1. Призывы, обращенные к иностранному государству о привлечении к ответственности должностных лиц; 2. Статья 302-1. Призывы, обращенные к иностранному государству о привлечении к ответственности граждан Приднестровской Молдавской Республики.
Статья 273-1 1. Призывы, обращенные к иностранному государству, в том числе с использованием средств массовой информации или глобальной сети Интернет, о привлечении к ответственности должностных лиц органов государственной власти и управления, местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, за действия и решения, принятые в связи с осуществлением служебных полномочий либо исполнением обязанностей по должности, если такие призывы совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекли тяжкие последствия,
– наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет или без такового.
Примечание: Под тяжкими последствиями в настоящей статье следует понимать производство органами власти иностранных государств следственных и процессуальных действий, применение любых обеспечительных мер и мер пресечения в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, по возбужденным уголовным делам и иным досудебным производствам, а равно иные тяжкие последствия.
Статья 302-1 1. Призывы, обращенные к иностранному государству, в том числе с использованием средств массовой информации или глобальной сети Интернет, о привлечении к ответственности граждан Приднестровской Молдавской Республики за деяния, совершенные на территории Приднестровской Молдавской Республики, если такие призывы совершены из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекли тяжкие последствия,
– наказывается лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, – наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 5 лет или без такового.
Примечание: Под тяжкими последствиями в настоящей статье следует понимать производство органами власти иностранных государств следственных и процессуальных действий, применение любых обеспечительных мер и мер пресечения в отношении лиц, указанных в части первой настоящей статьи, по возбужденным уголовным делам и иным досудебным производствам, а равно иные тяжкие последствия.
Таким образом, донос, обращенный к иностранному государству в отношении граждан Приднестровья, может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок до 7 лет и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет.
В пояснительной записке к проекту закона о внесении дополнений в Уголовный кодекс ПМР отмечается, что актуальность предлагаемых дополнений обусловлена результатом анализа статистических данных, а также оперативных сведений о случаях уголовного преследования за период с 2010 по 2021 годы правоохранительными органами иностранных государств, и в первую очередь – Республики Молдова, должностных лиц органов государственной власти и управления, местного самоуправления Приднестровской Молдавской Республики, а также иных граждан Приднестровской Молдавской Республики.
В качестве автора законодательной инициативы выступила Прокуратура ПМР. newspmr.com