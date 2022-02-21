Российская Федерация была вынуждена признать Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы их защитить от военной агрессии, а вопрос о признании Приднестровья в Москве не стоит на повестке дня. Такого мнения придерживается генеральный директор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев.
По словам политолога, решение о признании ЛНР и ДНР было вынужденным, и России еще предстоит выдержать ответный удар от стран, которые сочтут его покушением на территориальную целостность Украины, сообщает sputnik.md.
"С одной стороны, это признание поможет. Потому что очень многие эксперты сходятся на том, что сколько в нас ни плюй, мы не ответим. С другой стороны, это признание будет интерпретировано правительством Украины, Молдовы и США как нападение на Украину. Нас ждут удары с той стороны", – говорит Журавлев.
По словам эксперта, военная напряженность в Украине после признания может пойти на спад.
"Очень жаль, что это делается таким способом. Нас вынудили пойти на такие меры. Хорошо, чтобы такие вопросы решались путем переговоров. Но с нами восемь лет говорят, но не слышат. Мы вынуждены это сделать, хоть и для нас тоже будут последствия", – рассказывает аналитик.
Дмитрий Журавлев считает, что признание ДНР и ЛНР никак не скажется на судьбе Приднестровья.
"Отношения Молдовы с Россией гораздо более конструктивны. Мы же признаем эти два региона потому что нет другого способа их защитить. Молдова не атакует Приднестровье к счастью и с нами не находится в прямой конфронтации. Такой необходимости там нет", – подчеркивает эксперт.
Указы о подписании ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал 21 февраля после своего телеобращения к гражданам России и соотечественникам на Украине. Подписанию предшествовало проведение экстренного заседания совбеза РФ.
Ранее 21 февраля с просьбой о признании республик к Владимиру Путину обратились лидеры ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Они отметили, что украинские власти решились на силовое решение конфликта.
Депутаты Госдумы России проголосовали за проект постановления по вопросу обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 15 февраля. sputnik.md