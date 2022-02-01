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Медведев пообещал Европе газ по €2 тыс. после решения по Nord Stream 2

Медведев пообещал Европе газ по €2 тыс. после решения по Nord Stream 2

Заместитель председателя Совета безопасности пригласил европейцев в «новый мир» после объявления властей Германии о приостановке сертификации газопровода «Северный поток-2»

Остановка сертификации «Северного потока-2» приведет к тому, что в скором времени биржевая цена на газ в Европе поднимется до €2 тыс., заявил в Twitter зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток-2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 тыс. за тысячу кубов газа», — написал он.

Исторический рекорд стоимости фьючерсов на газ на бирже ICE в Лондоне был установлен 21 декабря 2021 года, когда она превысила отметку $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. До этого рекордной была цена, достигнутая 6 октября 2021 года, — $1900 за 1 тыс. куб. м.

Медведев пообещал Европе газ по €2 тыс. после решения по Nord Stream 2

О решении приостановить сертификацию «Северного потока-2» Шольц заявил 22 февраля. По его словам, газопровод пока невозможно сертифицировать после «последних действий» России и ситуация должна быть заново оценена после признания Россией ЛНР и ДНР.

Шольц также пообещал, что санкции против России Германия примет в течение дня. В Nord Stream 2 заявили РБК, что «приняли к сведению» сообщения о приостановке сертификации. «Мы не можем комментировать эти сообщения и ожидаем надлежащую информацию от регулирующих органов».
  • Сегодня, 20:38
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