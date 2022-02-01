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Правительство предлагает компенсировать детям-сиротам коммерческий наём жилья

Правительство предлагает компенсировать детям-сиротам коммерческий наём жилья

На заседании высшего исполнительного органа власти рассмотрели инициативу, касающуюся дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в части соблюдения их жилищных прав. Основные аспекты данного проекта обозначила руководитель профильного ведомства Елена Куличенко.

Так, согласно Закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в текущем году на приобретение отдельного жилья данной категории граждан предусмотрено более 9 млн рублей. На эти средства планируется покупка 41 квартиры, сообщает пресс-служба Правительства.

«Сегодня в очереди на получение жилого помещения состоят 1 188 детей-сирот, а возможности программы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, к сожалению, не могут позволить одномоментно решить проблему всех состоящих в очереди на получение жилья», - отметила глава Минсоцзащиты Елена Куличенко.

В случае непредоставления жилплощади государство предоставляет им место в общежитии. Если же и такая возможность отсутствует, Правительством предлагается за счет средств местных бюджетов осуществлять данной категории граждан выплату ежемесячной денежной компенсации за коммерческий наём жилья. В ближайшее время разработают документ, регулирующий порядок, размеры и условия предоставления ежемесячной денежной компенсации до момента предоставления жилплощади.

Мера потребует дополнительных расходов почти на 2 млн руб. В случае принятия парламентариями предложения планируют реализовать уже в следующем году.

Также Глава Правительства поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность увеличения финансирования программы по покупке жилья детям-сиротам.

«Проблема действительно есть и фиксируется в обращениях граждан нашей республики, я ее вижу. Поэтому до июня месяца проработайте эту тему и на стадии корректировок планирования бюджета на следующий год мы постараемся предусмотреть лимиты, которые позволят эту проблему решать побыстрее», - резюмировал Александр Мартынов.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 20:48
  • DTV
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