По словам президента США, санкции против России будут ужесточать в зависимости от действий Москвы в отношении Украины
США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая во вторник в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС.
"Мы вводим полные блокирующие санкции в отношении двух крупных российских финансовых институтов - ВЭБ и их военного банка", - заявил Байден, не пояснив, о каком именно финансовом институте идет речь во втором случае. "Мы также вводим всеобъемлющие санкции в отношении российского суверенного долга. Это означает, что мы отрезаем российское правительство от западного финансирования", - отметил американский лидер.
По его словам, эти ограничительные меры вступают в силу во вторник. В среду и последующие дни начнут действовать санкции в отношении "российских элит и членов их семей", указал Байден.
"На протяжении последних нескольких месяцев мы тесно координировались с нашими союзниками по НАТО в Европе и во всем мире, подготавливая ответ. Я сказал [президенту РФ Владимиру] Путину прямо больше месяца назад, [что произойдет, если] Россия предпримет действия против Украины. Россия предприняла действия против Украины, бесспорно, объявлением о независимости. Так что сегодня я объявляю о первом транше санкций в отношении России в ответ на ее действия. Мы принимаем эти санкции в координации с союзниками и партнерами и будем ужесточать, если Россия пойдет на эскалацию", - сказал Байден.
Также Байден утверждает, что Россия, признав суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), "отрезала от Украины большой кусок" и сегодня продолжила такие действия. "Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок", - заявил он.
По его словам, РФ начала вторжение на Украину. "Вчера вечером [президент России Владимир] Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты в этих регионах. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал", - заявил американский лидер, выступая во вторник в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины. "На мой взгляд, он создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой", - считает Байден. "Это начало вторжения России на Украину", - утверждал он.
Готовность к дипломатической работе США сохраняют готовность к дипломатической работе с Россией, надеются на такой же настрой Москвы, сказал президент США. "Мы трезво смотрим на вызовы, с которыми сталкиваемся. Тем не менее все еще имеется время на то, чтобы не допустить развития ситуации по наихудшему сценарию . Соединенные Штаты, их союзники и партнеры остаются открытыми для дипломатии, если таковая является серьезной", - заявил американский лидер.
Байден утверждал, что решения Москвы по Донбассу демонстрируют отсутствие у России подлинной заинтересованности в диалоге и стремление, по сути, переписать историю. "Вчера мир ясно услышал, до какой степени [президент России] Владимир Путин извращенно переписывает историю ", - считает хозяин Белого дома. Он имел в виду обращение российского лидера к согражданам. "Ничто в высказываниях Путина не указывает на какой-либо интерес к ведению подлинного диалога по европейской безопасности в 2022 году. Он напрямую атаковал право Украины на существование, он косвенным образом угрожал территориям, которые ранее входили в состав России, включая страны, являющиеся сегодня процветающими демократиями и участницами НАТО", - полагает Байден.
По его словам, США собираются в складывающейся обстановке судить о России по ее делам, а не словам. "И, какими бы ни были следующие шаги России, мы готовы ответить при сохранении единства, ясности и убежденности. Я надеюсь, что дипломатия все еще доступна", - добавил глава американской администрации.
Ситуация на энергетических рынках Также он сказал, что США будут внимательно следить за ситуацией на энергетических рынках в связи с санкциями против РФ, готовы принимать меры. "По мере нашего реагирования моя администрация использует каждую возможность в нашем арсенале для защиты американского бизнеса и потребителей от роста цен, - отметил он. - Как я и сказал на прошлой неделе, защита свободы будет иметь цену также и для нас. Мы должны быть честны. Однако по мере того, как мы будем это делать, я намерен принять серьезные действия, чтобы ущерб от наших санкций затрагивал российскую экономику, а не нас".
"Мы внимательно отслеживаем поставки энергоносителей на предмет [любых возможных] сбоев, мы реализуем план координации с главными нефтепроизводителями и нефтепотребителями в целях совместного инвестирования для обеспечения стабильности и глобальных энергетических поставок", - сказал Байден.
Военное присутствие в Европе По его словам, США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены воевать с РФ.
"Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников - Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно - это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией", - сказал Байден. tass.ru