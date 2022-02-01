Японское правительство приняло решение ввести в отношении России, а также "республик" Донбасса, ряд санкций. Япония ввела санкции против России. Об этом в среду, 23 февраля, сообщил премьер-министр Фумио Кисида, цитируемый Reuters.
Санкции Японии в отношении России предусматривают запрет на экспорт из "ЛДНР". Также они касаются суверенного долга РФ и запрета на выпуск новых российских облигаций.
Кисида заявил, что действия России нарушили суверенитет Украины, что вызвало реакцию Токио.
Он призвал Москву к урегулированию ситуации вокруг Украины, отметив, что признание "независимости" "ДНР" и "ЛНР" является нарушением территориальной целостности Украины.
"В дальнейшем мы примем решение о деталях этих мер и без промедления проведем необходимые процедуры", - заявил премьер, отметив, что в случае ухудшения ситуации перечень мер может быть расширен.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о первом раунде экономических санкций в отношении России. Об этом во вторник, 22 февраля сообщает La Presse.
"Мы запретим канадцам любые финансовые взаимодействия с "ДНР" и "ЛНР", мы вводим санкции против членов российского парламента, которые голосовали за незаконное решение о признании этих так называемых республик. Мы запретим канадцам вести операции с покупкой российского госдолга, введем дополнительные санкции в отношении госбанков России и запретим любые финансовые операции с ними", - заявил Трюдо.
Премьер-министр также заявил, что направляет до 460 дополнительных военнослужащих в Латвию и прилегающие регионы для поддержки НАТО.
Канада вводит "первый набор экономических санкций", которые будут действовать "до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины", указал канадский премьер.
Напомним, Президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций, касающихся "ЛДНР", из-за признания "республик" Россией.
Правительство Великобритании также подготовило пакет санкций в отношении России.