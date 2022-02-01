Весенне-летнее половодье, подготовка к купальному сезону и пожарная безопасность в образовательных учреждениях – эти вопросы обсуждались в ходе очередного заседания Госкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности (ГКЧС и ОПБ). Под председательством министра внутренних дел Виталия Нягу в работе комиссии приняли участие представители органов местного самоуправления и исполнительных органов государственной власти.
Директор ГУ «Республиканский гидрометцентр» Виталий Кольвенко доложил о том, что в этом году опасаться весеннего паводка не стоит: «Климатическая зима завершена. В верховьях Днестра высота снежного покрова не более полуметра. Это значит, что таяние снега не приведёт к наводнению», сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Противопаводковые дамбы и зоны возможного затопления сотрудники ГУпЧС проверяют ежегодно. Более 90 км гидротехнических сооружений на территории Приднестровья находятся в критическом состоянии. Наращивание противопаводковых дамб продолжается. Чтобы своевременно подготовить пункты временного размещения граждан, необходимые для эвакуации в случае наводнения, специалисты фиксируют количество людей, проживающих на опасных участках.
Отдельное внимание участники заседания уделили работе систем оповещения населения при возникновении ЧС. Оборудование, действующее ещё с советских времен, устарело, некоторое и вовсе пришло в негодность. Его постепенно обновляют. На сегодняшний день 41 из 206 систем всё ещё остаётся неисправной.
Ещё один вопрос, который рассмотрели на заседании члены Государственной комиссии, – пожарная безопасность на объектах социально-культурного назначения. Специалисты подчёркивают, что наличие системы оповещения при пожаре обязательно, особенно когда речь идёт о безопасности детей. За последние два года пожарную сигнализацию установили в ряде специализированных школ и дошкольных образовательных учреждений республики. В планах – оборудовать специальной системой оповещения ещё более двухсот объектов.
Участники встречи подняли ещё один острый вопрос, касающийся возгораний мусора на полигонах твёрдых бытовых отходов (ТБО). В соответствии с санитарными правилами на территории складирования ТБО сжигание их не допускается. Ответственным лицам было поручено принять необходимые меры по содержанию полигонов, чтобы предотвратить возможные возгорания ТБО.
Говорили участники встречи и о необходимости заблаговременно подготовиться к купальному сезону. В республике есть пляжи с недостаточными условиями для отдыхающих: на некоторых по-прежнему отсутствует водоснабжение, не очищена зона отдыха, в неудовлетворительном состоянии раздевалки. Устранить имеющиеся недостатки поручено до начала купального сезона.
Выслушав докладчиков, министр внутренних дел Виталий Нягу подытожил: «Мы все делаем одно общее дело. Наша задача – создать условия, в которых граждане будут чувствовать себя в безопасности». mvdpmr.org