Dnestr.TV

 
0

В Молдове полицейским запретили ловить нарушителей "из кустов"

В Молдове полицейским запретили ловить нарушителей "из кустов"

Теперь стражи порядка должны будут располагаться в видимых местах.

Молдавская полиция больше не будет прятаться, чтобы ловить водителей, нарушающих Правила дорожного движения (ПДД).

Соответствующее распоряжение подписал новый начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцану.

По закону патрульные инспекторы и их автомобили должны находиться в видимых для участников движения местах, сообщает sputnik.md.

"Подписал указание, которое было отправлено во все подразделения и касается нахождения сотрудников и полицейских машин, которые участвуют в документировании процессов нарушения ПДД. Мы не допустим их нахождения в кустах или других укрытиях", - отметил глава ГИП.

Напомним, ранее в ГИП запустили программу "Пешеходы в безопасности" в связи с большим количеством нарушений ПДД и ДТП на дорогах страны.
Так, в рамках этой программы полицейские патрулируют территории возле учебных заведений и другие места, где нередки случаи нарушений и аварий.
sputnik.md
  • Сегодня, 07:06
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье
  • В Бендерах новый замглавы по соцвопросам
  • В Молдове сократили продолжительность карантина и ввели ...
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Операция "Шок-2022" стартовала в Приднестровье
  • В Бендерах новый замглавы по соцвопросам
  • В Молдове сократили продолжительность карантина и ввели ...
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна