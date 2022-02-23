Теперь стражи порядка должны будут располагаться в видимых местах.
Молдавская полиция больше не будет прятаться, чтобы ловить водителей, нарушающих Правила дорожного движения (ПДД).
Соответствующее распоряжение подписал новый начальник Генерального инспектората полиции (ГИП) Виорел Чернэуцану.
По закону патрульные инспекторы и их автомобили должны находиться в видимых для участников движения местах, сообщает sputnik.md.
"Подписал указание, которое было отправлено во все подразделения и касается нахождения сотрудников и полицейских машин, которые участвуют в документировании процессов нарушения ПДД. Мы не допустим их нахождения в кустах или других укрытиях", - отметил глава ГИП.
Напомним, ранее в ГИП запустили программу "Пешеходы в безопасности" в связи с большим количеством нарушений ПДД и ДТП на дорогах страны. Так, в рамках этой программы полицейские патрулируют территории возле учебных заведений и другие места, где нередки случаи нарушений и аварий. sputnik.md