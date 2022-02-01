В парламенте Приднестровья в онлайн-режиме состоялось пленарное заседание. В повестке порядка 20 вопросов. По ряду законопроектов у депутатов возникли вопросы и развернулась дискуссия. В итоге эти законопроекты не набрали достаточного количества голосов для принятия в первом чтении и были отклонены в целом.
Среди принятых в первом чтении проект закона о внесении изменения и дополнений в КоАП и совершенствование закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, передает пресс-служба Праввительства.
Изменения в КоАП касаются установления административной ответственности за нанесение побоев или легких телесных повреждений. Их предложил Прокурор ПМР.
«За нанесение побоев или совершения иных насильственных действий, которые причинили физическую боль, но не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или утраты работоспособности предлагается установить админштраф от 10 до 50 РУ МЗП либо обязательные работы на срок до 60 часов. Решения будут принимать суд или админкомиссия, в зависимости от предлагаемого наказания», - отметила, представляя законопроект официальный представитель Прокурора ПМР Наталья Капшук.
В частности, в законопроекте предлагается уточнить само понятие легких телесных повреждений.
«Мы концептуально не возражаем против предлагаемых изменений, при этом отмечаем необходимость изменения понятия «иные насильственные действия». Мы предлагаем во втором чтении поработать и пересмотреть некоторые положения законопроекта. Мы на заседании Комитета также обсуждали вопрос сокращения размера штрафа», - подчеркнула председатель Комитета по законодательству, правам и свободам граждан ВС ПМР Галина Антюфеева.
Законопроект принят в первом чтении и ко второму чтению будет дорабатываться с учетом предложений депутатов.
Также сегодня парламентарии приняли в первом чтении пакет законопроектов, которые упрощают процедуру регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и в некоторых случаях освобождает их от уплаты госпошлины. Например, предлагается исключить перерегистрацию индивидуального предпринимателя (КФХ) в целом, как правовое явление и механизм, заменив «внесением изменений в сведения об ИП (КФХ), содержащиеся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей», а также разрешить индивидуальным предпринимателям для регистрации не предоставлять копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих регистрацию или прописку в ПМР.
Во втором окончательном чтении депутаты приняли инициативу Президента ПМР, которая на законодательном уровне закрепляет некоторые населенные пункты за судами в других районах при осуществлении производства по уголовным и административным делам. Например, в отношении жителей Днестровска, Кременчуга и Суклеи дела будут рассматриваться в Тираспольском городском суде, а в отношении жителей Паркан, Кицкан и Меренешт – к Бендерскому городскому суду.
Следующее пленарное заседание Верховного Совета ПМР намечено на 2 марта. vspmr.org