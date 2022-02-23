Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе повысилась на 7,8 процента, превысив тысячу долларов. Она составила 1004,7 доллара, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Берлин остановит сертификацию газопровода "Северный поток-2". Глава германского правительства заявил, что ситуация с признанием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерацией нуждается в новой оценке.
21 декабря цены на газ в Европе выросли более чем на четверть за сутки, сначала впервые в истории преодолев двухтысячную отметку, а затем вплотную подобравшись к 2200 долларов за тысячу кубометров. Впоследствии они несколько снизились. mk.ru