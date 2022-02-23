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Газ в Европе подорожал до $1000 за тысячу кубометров

Газ в Европе подорожал до $1000 за тысячу кубометров

Цены мартовских фьючерсов на газ в Европе повысилась на 7,8 процента, превысив тысячу долларов. Она составила 1004,7 доллара, следует из данных лондонской биржи ICE.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что Берлин остановит сертификацию газопровода "Северный поток-2". Глава германского правительства заявил, что ситуация с признанием самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Российской Федерацией нуждается в новой оценке.

21 декабря цены на газ в Европе выросли более чем на четверть за сутки, сначала впервые в истории преодолев двухтысячную отметку, а затем вплотную подобравшись к 2200 долларов за тысячу кубометров. Впоследствии они несколько снизились.
mk.ru
  • Сегодня, 19:12
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