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Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены

Минобороны сообщило, что средства ПВО Украины подавлены

Средства ПВО украинской армии подавлены, а инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны России.

При этом, военные погранслужбы Украины "никакого сопротивления не оказывают".

"Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены", — заявили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что не наносят никаких ударов по украинским городам, гражданскому населению ничего не угрожает, передает ria.ru.

Помимо этого, в Минобороны опровергли сообщения иностранных СМИ о сбитом российском самолете.

Ранее президент России Владимир Путин в своем обращении к народу объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация, и добавил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
ria.ru
  • Сегодня, 07:54
  • DTV
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