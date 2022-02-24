Захарова считает свое включение в санкционный список Запада подарком к 23 февраля
Категория: ---
Как подарок к Дню защитника отечества оценила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова свое включение в санкционный список Запада, который был принят после признания Россией ДНР и ЛНР.
«Объявление о включении меня в санкционный список, с точки зрения евроатлантического режима, своеобразный подарок ко Дню защитника Отечества, которому служу верой и правдой», — отметила дипломат сегодня, 24 февраля, в своем телеграм-канале. Она добавила, что «само решение было разработано давно», передает eadaily.com.
«Я об этом знала, потому что через „своих людей“ они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм, — написала Захарова. — Что вы хотите от людей, которые называют улицы именами террориста Дудаева и дают статус политических беженцев идеологу северокавказского экстремизма Закаеву, запрещают вещание телеканалов и поддерживают нацистские режимы, нападают на страны, убивают мирных граждан миллионами? И что они хотят от меня, у которой оба деда прошли войну, воюя с фашизмом, и вся семья беззаветно предана России?»
Резюмируя, официальный представитель МИД подчеркнула:
«Не видеть того, что происходит в мире, невозможно. Не говорить об этом преступно. Мы много раз видели, как соглашательство с ложью приводило к катастрофам — поэтому молчать нас не заставят».
Как сообщало EADaily, в связи с признанием Москвой суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Великобритания 22 февраля объявила о том, что замораживает активы банка «Россия», Промсвязьбанка, АО Коммерческий банк «Индустриальный сберегательный банк», Генбанка и Черноморского банка развития. Под персональные санкции попали Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и его племянник Игорь. Глава МИД королевства Лиз Трасс пообещала также применить санкции против российских парламентариев, которые голосовали за признание независимости ДНР и ЛНР, и ввести запрет на ведение бизнеса с этими территориями. В случае эскалации она пригрозила ввести запрет на экспорт высоких технологий в РФ, применить санкции в отношении российского суверенного долга и сферы торговли, чтобы попытаться изолировать РФ от глобальной экономики. eadaily.com