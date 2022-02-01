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На въезде в Молдову со стороны Украины образовались огромные очереди

На въезде в Молдову со стороны Украины образовались огромные очереди

Длинные колонны автомобилей наблюдаются в настоящее время на КПП на въезде в Молдову со стороны Украины.

В частности, фотографии большого числа автомобилей, ожидающих въезда на территорию страны были сделаны на КПП Паланка.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".

В ночь на 24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции». Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Украине военное положение.

В связи с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью на Украине МИДЕИ просит граждан Республики Молдова не выезжать в соседнюю страну, а тех, кто находится на Украине, покинуть территорию этого государства немедленно.

Ранее власти Молдовы заявили, что готовы принять беженцев из Украины в случае обострения ситуации в этой стране.

point.md
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
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