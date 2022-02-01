Длинные колонны автомобилей наблюдаются в настоящее время на КПП на въезде в Молдову со стороны Украины.
В частности, фотографии большого числа автомобилей, ожидающих въезда на территорию страны были сделаны на КПП Паланка.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости "ЛНР" и "ДНР".
В ночь на 24 февраля Путин объявил о начале «специальной военной операции». Президент Украины Владимир Зеленский ввел в Украине военное положение.
В связи с серьезным ухудшением ситуации с безопасностью на Украине МИДЕИ просит граждан Республики Молдова не выезжать в соседнюю страну, а тех, кто находится на Украине, покинуть территорию этого государства немедленно.
Ранее власти Молдовы заявили, что готовы принять беженцев из Украины в случае обострения ситуации в этой стране.