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Санду созвала Совбез Молдавии «из-за начала войны на Украине»

Санду созвала Совбез Молдавии «из-за начала войны на Украине»

Президент Молдовы Майя Санду сегодня, 24 февраля, созвала заседание Высшего совета безопасности, посвященное ситуации на Украине. В 8 утра по местному времени (9 мск) началось обсуждение возможных для республики последствий от «нападения российских и белорусских войск на Украину».

Ранее Кишинев выразил поддержку Киеву и «категорически осудил враждебные действия России». Этой ночью Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ в контексте серьезного ухудшения ситуации с безопасностью в регионе распорядилось в срочном порядке эвакуировать членов семей и неосновной персонал из посольства в Киеве и консульства в Одессе. Уточняется, что консульская группа пока функционирует и работает над предоставлением консульской помощи и защиты гражданам РМ на территории Украины.

МИДЕИ призывает граждан Республики Молдавия не выезжать в соседнюю страну, а тех, кто временно находится на Украине, немедленно покинуть ее территорию. Также несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь. Представительства авиаперевозчиков на связь не выходят.

На этом фоне в Кишиневе снова заговорили о возможной военной угрозе из Приднестровья, где дислоцируется Оперативная группа российских войск. Между тем, в Тирасполе все спокойно, однако Украина закрыла свою границу с приднестровским регионом, усилив Одесское направление дополнительной военной силой и техникой.

Как сообщают источники, в Киеве и Одессе нарастают панические настроения. Люди пытаются покинуть крупные города, скупают продукты питания, на заправках образовались огромные очереди.
eadaily.com

  • Сегодня, 08:18
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