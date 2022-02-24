Президент Молдовы Майя Санду сегодня, 24 февраля, созвала заседание Высшего совета безопасности, посвященное ситуации на Украине. В 8 утра по местному времени (9 мск) началось обсуждение возможных для республики последствий от «нападения российских и белорусских войск на Украину».
Ранее Кишинев выразил поддержку Киеву и «категорически осудил враждебные действия России». Этой ночью Министерство иностранных дел и европейской интеграции РМ в контексте серьезного ухудшения ситуации с безопасностью в регионе распорядилось в срочном порядке эвакуировать членов семей и неосновной персонал из посольства в Киеве и консульства в Одессе. Уточняется, что консульская группа пока функционирует и работает над предоставлением консульской помощи и защиты гражданам РМ на территории Украины.
МИДЕИ призывает граждан Республики Молдавия не выезжать в соседнюю страну, а тех, кто временно находится на Украине, немедленно покинуть ее территорию. Также несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь. Представительства авиаперевозчиков на связь не выходят.
На этом фоне в Кишиневе снова заговорили о возможной военной угрозе из Приднестровья, где дислоцируется Оперативная группа российских войск. Между тем, в Тирасполе все спокойно, однако Украина закрыла свою границу с приднестровским регионом, усилив Одесское направление дополнительной военной силой и техникой.
Как сообщают источники, в Киеве и Одессе нарастают панические настроения. Люди пытаются покинуть крупные города, скупают продукты питания, на заправках образовались огромные очереди. eadaily.com