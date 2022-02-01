Судоходство приостановлено в Азовском море, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота в четверг.
"С 4 утра 23 февраля на основании предупреждения Минобороны приостанавливается судоходство в Азовском море", - сказал собеседник.
Судоходство в Керченском проливе не было запрещено, но из-за закрытия Азовского моря у судов пока нет необходимости проходить там, добавили в ведомстве.
"Судоходство [в проливе] мы не приостанавливали, но судам пока просто некуда идти, поэтому там минимальное движение. Суда могут ходить не только вдоль, но и от берега к берегу", - сказал собеседник агентства.
В министерстве транспорта Крыма уточнили, что инфраструктура в проливе работает в штатном режиме.
Ранее источник в морской сфере сообщил, что Россия временно приостановила судоходство в Азовском море.
Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.
Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве. tass.ru