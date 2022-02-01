Молдова закрывает воздушное пространство, а все самолеты будут перенаправлять в другие аэропорты. Об этом 24 февраля сообщил министр инфраструктуры Андрей Спыну.
«Учитывая ситуацию в регионе Высший совет безопасности рекомендовал закрыть воздушное пространство на территории Молдовы. Орган гражданской авиации исполнит рекомендацию и воздушное пространство закроют с 12:00. Все рейсы будут перенаправлять в другие аэропорты», — написал Спыну.
Напомним, что ранее Санду сообщила о планах ВСБ ввести в Молдове чрезвычайное положение. Сегодня комиссия по чрезвычайным ситуация проведет заседание, на котором обсудит меры управления создавшимся кризисом.