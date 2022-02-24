Российские военные 24 февраля в соответствии с распоряжением президента Владимира Путина «приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик», заявили в Минобороны РФ.
Сообщается, что утром в четверг народные милиции ЛДНР провели мобилизацию и создали группировки войск после продолжительных боев с украинскими военными. Сейчас военные ЛДНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооруженных сил. Прорван передний край эшелонированной и хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВС, сообщает mk.ru.
«Группировка войск Донецкой народной республики, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров, а группировка Луганской народной республики, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра», — заявили в Минобороны.
Отмечается, что бои продолжаются, донбасские военные наносят огневое поражение противнику. Также в Минобороны заявили, что подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Сообщается о жертвах среди мирного населения.
Минобороны утверждает, что РФ не наносит ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Также там отметили, что украинские пограничники не оказали сопротивления российским подразделениям. Данные средств разведки говорят о том, что отдельные подразделения ВСУ покинули занимаемые позиции, оставив вооружение.
Позиции подразделений украинских военных, сложивших оружие, ударам не подвергаются, добавили в министерстве. Там заявили, что высокоточным оружием «выводится из строя только военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация ВСУ». mk.ru