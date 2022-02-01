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О ситуации на приднестровско-украинской границе

О ситуации на приднестровско-украинской границе

В связи с многочисленными обращениями граждан по телефонам «горячей линии» Государственный таможенный комитет ПМР информирует о стабильной работе приднестровских пунктов пропуска на границе с Украиной.

Импортные грузы в адрес приднестровских предприятий следуют с территории сопредельного государства в штатном режиме. В то же время, ГТК обращает внимание экономических агентов Приднестровья: экспортные поставки через погранпереход «Первомайск – Кучурган» приостановлены в связи с прекращением работы на совместном молдо-украинском посту «Кучурган» представителей молдавской таможенной службы.

С ситуацией по загруженности постов можно ознакомиться на официальном сайте ГТК ПМР.
customs.gospmr.org
  • Сегодня, 12:16
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