В контексте событий, происходящих в Украине, сообщаю, что руководством Приднестровской Молдавской Республики в полной мере контролируется ситуация в Приднестровье, обеспечивается стабильность и безопасность граждан ПМР.
В настоящее время не усматривается оснований для введения Чрезвычайного положения или иных особых правовых режимов. Все системы жизнедеятельности государства функционируют в стандартном формате. Ситуация в Зоне безопасности стабильна и контролируема.
С целью оказания помощи иностранным гражданам, временно прибывающим на территорию Приднестровской Молдавской Республики, подписан Указ Президента ПМР, в соответствии с которым органам госвласти и управления определены задачи по функционированию пунктов пропуска через государственную границу с Украиной и Республикой Молдова, а также оказания содействия прибывающим лицам.
В Приднестровской Молдавской Республике создан Оперативный штаб. Телефон «горячей линии» будет объявлен дополнительно.
Гражданам Приднестровской Молдавской Республики временно – до стабилизации ситуации – рекомендуется воздержаться от заграничных поездок, соблюдать спокойствие и пользоваться исключительно проверенной информацией из официальных источников.