Воздушное пространство Молдовы будет закрыто до 4 марта 2022 года, заявил авиаперевозчик Air Moldova. "Уважаемые пассажиры, согласно решению властей воздушное пространство Молдовы закрыто до 4 марта 2022 года", - говорится в сообщении молдавского авиаперевозчика.
В связи с этим авиакомпания Air Moldova вынуждена приостановить все рейсы в Молдову и из нее, пишет sputnik.md.
"Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и следуйте официальной информации. Мы сообщим вам дополнительно о возможности возобновления полетов. Спасибо за понимание", - добавили в компании.
Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну сообщил о решении властей закрыть воздушное пространство Молдовы. Это было сделано по рекомендации Высшего совета безопасности, экстренное заседание которого состоялось в четверг утром. Рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду созвала экстренное заседание Высшего совета безопасности. По итогам Санду сообщила, что правительство обратится в парламент для объявления ЧП в стране.
Также президент Молдовы заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев.
Ранее сообщалось, что несколько самолетов украинских авиакомпаний находятся в аэропорту Кишинева, так как не могут вылететь на Украину. Об этом Sputnik Молдова сообщил представитель аэропорта Кишинева. Точное количество людей не сообщается.
Также сообщалось о больших очередях на КПП Паланка на въезде в Молдову из Украины.
Президент РФ Владимир Путин утром в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой. sputnik.md