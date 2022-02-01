О том, что сейчас происходит в Одессе и, как здесь люди реагируют на обстановку в Украине, можно узнать из видео онлайн-трансляций с ключевых и знаковых мест города. На них видно, что людей на улицах мало, но паники также нет, не слышно взрывов.
Одесса, как и другие города Украины, живет в режиме военного положения. По сообщению местных СМИ, в городе нет никаких чрезвычайных ситуаций – водоснабжение, электричество и связь есть. Люди закупают продовольствие, медикаменты. Кое-где есть очереди к банкоматам.