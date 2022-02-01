В Приднестровье создан Оперативный штаб по оказанию содействия иностранным гражданам, которые временно прибывают в республику из Украины. Указ об этом подписал сегодня Президент Вадим Красносельский.
Возглавил Оперштаб министр внутренних дел, также в составе: вице-премьер - министр экономического развития, руководители МИДа, МГБ, ГТК, Минздрава и главы госадминистраций городов и районов, передает novostipmr.com.
В задачи Оперштаба входит анализ текущей ситуации с беженцами из Украины, оказание им помощи, координация деятельности в этой сфере органов власти.
Также Оперштаб должен будет разработать и представить Президенту предложения по временному порядку пересечения приднестровской границы иностранными гражданами и порядку их учёта.
МГБ и МВД совместно с Минздравом предписывается открыть на действующих КПП на границе медпункты для круглосуточного оказания помощи тем, кто прибывает в Приднестровье. А Правительству – обеспечить круглосуточный транспорт для доставки беженцев к местам размещения в Приднестровье.
Помимо этого, вместе с главами Правительство должно будет определить места для размещения иностранных граждан и обеспечить их предметами первой необходимости.
МВД также поручено организовать круглосуточные кризисные центры для оказания помощи иностранным гражданам.
В Приднестровье для приёма беженцев уже готовят четыре объекта
По поручению руководителя Оперштаба министра внутренних дел Виталия Нягу для приёма беженцев готовят 4 объекта.