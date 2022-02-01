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В Приднестровье создан Оперштаб для помощи беженцам из Украины

В Приднестровье создан Оперштаб для помощи беженцам из Украины

В Приднестровье создан Оперативный штаб по оказанию содействия иностранным гражданам, которые временно прибывают в республику из Украины. Указ об этом подписал сегодня Президент Вадим Красносельский.

Возглавил Оперштаб министр внутренних дел, также в составе: вице-премьер - министр экономического развития, руководители МИДа, МГБ, ГТК, Минздрава и главы госадминистраций городов и районов, передает novostipmr.com.

В задачи Оперштаба входит анализ текущей ситуации с беженцами из Украины, оказание им помощи, координация деятельности в этой сфере органов власти.

Также Оперштаб должен будет разработать и представить Президенту предложения по временному порядку пересечения приднестровской границы иностранными гражданами и порядку их учёта.

МГБ и МВД совместно с Минздравом предписывается открыть на действующих КПП на границе медпункты для круглосуточного оказания помощи тем, кто прибывает в Приднестровье. А Правительству – обеспечить круглосуточный транспорт для доставки беженцев к местам размещения в Приднестровье.

Помимо этого, вместе с главами Правительство должно будет определить места для размещения иностранных граждан и обеспечить их предметами первой необходимости.

МВД также поручено организовать круглосуточные кризисные центры для оказания помощи иностранным гражданам.

В Приднестровье для приёма беженцев уже готовят четыре объекта

По поручению руководителя Оперштаба министра внутренних дел Виталия Нягу для приёма беженцев готовят 4 объекта.

Это:

профилакторий «Тиротекс» в Тирасполе,

гостиница «Днестровский сад» в Дубоссарах,

санатории «Солнечный» (МВД, Днестровск)

«Металлург» (ММЗ, Рыбница).
  • Сегодня, 14:05
  • DTV
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