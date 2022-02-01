Сотрудники Таможенной службы и Пограничной полиции интенсивно работали всю ночь, чтобы справиться с большим потоком автомобилей. За последние 12 часов на пунктах пересечения государственной границы было зарегистрировано 19 645 пересечений лиц, из которых 12 694 - пересечения по направлению въезда в Республику Молдова, сообщает point.md ссылаясь на oфициальный Telegram-канал молдавских властей.
Из общего количества пересечений государственной границы - 14 567 пересечений иностранных граждан, преимущественно граждан Украины - 9 777 пересечений.
В настоящее время загружены четыре пункта пересечения государственной границы на направлении въезда в Республику Молдова:
КПП Крива - Мамалыга - более 100 транспортных средств;
КПП Джурджулешты - Рени – около 20 автомобилей;
КПП Паланка - Маяки-Удобное - очередь растянулась на 8 км;
КПП Тудора - Староказачье - очередь 2 км.
Пограничники рекомендуют путешественникам выбирать другие пункты пересечения границы: Ларга-Келменцы, Бричан-Россошаны, Атаки-Могилев-Подольск, а также южные КПП.
Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.
Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа. Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.