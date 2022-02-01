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За последние 12 часов в Молдову въехали почти 10 000 украинцев

За последние 12 часов в Молдову въехали почти 10 000 украинцев

Сотрудники Таможенной службы и Пограничной полиции интенсивно работали всю ночь, чтобы справиться с большим потоком автомобилей.
За последние 12 часов на пунктах пересечения государственной границы было зарегистрировано 19 645 пересечений лиц, из которых 12 694 - пересечения по направлению въезда в Республику Молдова, сообщает point.md ссылаясь на oфициальный Telegram-канал молдавских властей.

Из общего количества пересечений государственной границы - 14 567 пересечений иностранных граждан, преимущественно граждан Украины - 9 777 пересечений.

В настоящее время загружены четыре пункта пересечения государственной границы на направлении въезда в Республику Молдова:

КПП Крива - Мамалыга - более 100 транспортных средств;

КПП Джурджулешты - Рени – около 20 автомобилей;

КПП Паланка - Маяки-Удобное - очередь растянулась на 8 км;

КПП Тудора - Староказачье - очередь 2 км.

Пограничники рекомендуют путешественникам выбирать другие пункты пересечения границы: Ларга-Келменцы, Бричан-Россошаны, Атаки-Могилев-Подольск, а также южные КПП.

Согласно постановлению от 24 февраля, граждане Украины смогут въезжать в Молдову по внутреннему паспорту без обязательства представлять сертификаты COVID-19. Детей будут пропускать по свидетельству о рождении, внутреннему удостоверению личности или паспорту.

Автомобили будут пропускать не территорию Молдовы без зеленой карты, при условии, что авто было куплено не ранее, чем за 24 часа.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
  • Сегодня, 08:55
  • DTV
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