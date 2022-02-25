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Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну

Хакеры из Anonymous объявили России кибервойну

Хакеры Anonymous объявили России кибервойну, взяв на себя ответственность за атаку на российский телеканал RT, сообщает РИА Новости

Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT.
"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится в заявлении группировки в твиттере. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.

RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27 процента адресов, с которых они совершаются, находятся в США.

Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались.
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