Хакеры Anonymous объявили России кибервойну, взяв на себя ответственность за атаку на российский телеканал RT, сообщает РИА Новости
Группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за хакерскую атаку на сайт российского телеканала RT. "Коллектив Anonymous официально объявляет войну России", — говорится в заявлении группировки в твиттере. Хакеры добавили к своему сообщению хештег #Ukraine.
RT ранее сообщал, что на его сайты с вечера четверга ведутся DDoS-атаки, причем порядка 27 процента адресов, с которых они совершаются, находятся в США.
Вечером в четверг с затруднениями также работали сайты Кремля, российского правительства, Госдумы и Совета Федерации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ресурсы администрации атаке не подвергались.