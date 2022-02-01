Государственный таможенный комитет ПМР информирует граждан и экономических агентов о приостановлении украинской стороной работы пунктов пропуска «Платоново» («Новый Гоян») и «Кучурган» («Первомайск»).
«Движение не осуществляется как на въезд, так и на выезд», - сообщается на сайте ГТК.
Приднестровские ТПП функционируют в штатном режиме. О возобновлении работы украинских пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.
Как сообшает novostipmr.com 25 февраля в 3:45 прекратил работу ПП «Первомайск-Кучурган». В течение минувших суток приднестровско-украинскую границу пересекли 5143 человека: 776 – в сторону Украины, 4367 - в приднестровском направлении. 1039 заявили, что они следуют к родственникам или знакомым в связи с обстановкой, складывающейся на территории Украины. 1066 сообщили, что проезжают территорию Приднестровья транзитом.
Отмечено также, что с территории Украины в приднестровском направлении выехал 71 гражданин РФ и 371 представитель дальнего зарубежья, включая граждан Белоруссии, Турции, Израиля. Отмечено лояльное отношение к покидающим страну иностранцам со стороны сотрудников пунктов пропуска Украины.