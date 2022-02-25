В Министерстве обороны Молдовы объяснили появление военной техники на улицах Кишинева в пятницу утром. О движении некоторой техники сообщали очевидцы в социальных сетях, сообщает sputnik.md
"Подтверждаем, что соответствующие единицы техники принадлежат Национальной армии и перемещались из учебного центра в место постоянной дислокации", – пояснили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, в этот период планируются выезды технических подразделений в другие гарнизоны.
Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.
Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.