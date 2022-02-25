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В Кишиневе заметили военную технику: объяснение Минобороны

В Кишиневе заметили военную технику: объяснение Минобороны

В Министерстве обороны Молдовы объяснили появление военной техники на улицах Кишинева в пятницу утром. О движении некоторой техники сообщали очевидцы в социальных сетях, сообщает sputnik.md

"Подтверждаем, что соответствующие единицы техники принадлежат Национальной армии и перемещались из учебного центра в место постоянной дислокации", – пояснили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, в этот период планируются выезды технических подразделений в другие гарнизоны.

Напомним, ранее в Молдове ввели ЧП на 60 дней начиная с 24 февраля.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о готовности республики принять несколько десятков тысяч украинских беженцев. В населенных пунктах Окница и Паланка были организованы пункты временного размещения для беженцев.

  • Сегодня, 11:32
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