Государственный таможенный комитет ПМР сообщает, что по состоянию на 11.30 25 февраля Украина возобновила работу пункта пропуска «Кучурган» («Первомайск»).
Пункт пропуска «Платоново» («Новый Гоян») возобновил работу с 12 часов.
Вадим Красносельский посетил с инспекцией КПП «Первомайск», сообщает пресс-служба главы государства. Главнокомандующего приветствовал Министр госбезопасности. О текущем положении дел доложил начальник пункта пропуска. Ситуация контролируется. Внештатных проявлений не зафиксировано. Отмечено, что со стороны Украины было временно ограничено передвижение граждан этой страны на данном участке, за исключением женщин и детей. Застопорилось на некоторое время и перемещение грузов хозяйствующими субъектами. На данный момент движение возобновлено. КПП «Первомайск-Кучурган» функционирует.
Вадим Красносельский нацелил на сохранение спокойствия и четкое выполнение служебных задач, отметив, что, несмотря на затишье, личный состав контрольно-пропускного пункта должен быть готов к большому потоку граждан.