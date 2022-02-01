В период с 18 по 24 февраля на территории республики зарегистрировано 197 заявлений и сообщений о преступлениях. По 147 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано два грабежа (лица установлены), 35 краж (раскрыты по горячим следам шесть из них), четыре угона транспортных средств (подозреваемый установлен по одному факту). Выявлено и задокументировано восемь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, одно вымогательство, пять преступлений в сфере экономики (подозреваемые лица установлены по всем фактам), сообщается пресс-центром МВД ПМР.
Сотрудниками ОВД разыскано девять обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1613 нарушений правил дорожного движения. Отстранён от управления 31 водитель. Они вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено 11 таких водителей, Рыбницкого района – восемь, г. Тирасполь – шесть, Слободзейского и Дубоссарского районов – по два, Григориопольского и Каменского районов – по одному.
За отчётный период на территории республики зарегистрировано 11 пожаров. Погибших нет. Травмы получили два человека: один – в г. Рыбница (причина – неосторожность при курении), второй – в с. Рашково Каменского района (из-за неосторожного обращения с огнём).
Кроме того, зарегистрировано два пожара на территории обслуживания г. Тирасполь (в с. Терновка и г. Тирасполь), столько же – на территории обслуживания г. Бендеры (в с. Кицканы и Парканы) и г. Дубоссары, два пожара – в г. Рыбница и один – на территории Слободзейского района (пос. Красное). За нарушение правил пожарной безопасности составлено 23 административных протокола. mvdpmr.org