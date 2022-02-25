Генпрокуратура по согласованию с МИД России признала соцсеть Facebook причастной к нарушению прав граждан России. В связи с этим Роскомнадзор решил частично ограничить доступ к социальной сети на территории страны, сообщила пресс-служба регулятора.
«25 февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России. В соответствии с решением Генеральной прокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 г., Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа», — отмечается в заявлении.
Причиной такого решения стало ограничение со стороны Facebook аккаунтов российских СМИ, в том числе телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру», передает vedomosti.ru.
В заявлении Роскомнадзора утверждается, что ведомство 24 февраля направило требования администрации Meta Platforms (Владелец Facebook) снять введенные социальной сетью ограничения в отношении российских СМИ и объяснить причину их введения. «Требования Роскомнадзора владельцы социальной сети проигнорировали», — подчеркнули в ведомстве.
Регулятор позднее пояснил, что в России будет замедлен трафик социальной сети в рамках мер по защите российских СМИ, которые подверглись цензуре.
По словам главного аналитика РАЭК Карена Казаряна, ранее замедление осуществлялось в отношении Twitter. Ограничивать именно мобильную версию российским властям было бы сложнее, считает эксперт, поскольку сервис регулярно и довольно быстро обновляет приложение соцсети. Но в любом случае «замедлить» работу Facebook будет гораздо сложнее, чем Twitter, считает Казарян. Это связано с технологическими особенностями работы соцсети, считает он. «Вполне возможно, действия Роскомнадзора приведут именно к замедлению загрузки сайтов компании, но, возможно, не приложения», — заключает эксперт.
Частичная блокировка может подразумевать и ограничение работы какого-то одного сервиса соцсети — например, загрузки фотографий, сообщил «Ведомостям» гендиректор Aссоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.
Так или иначе, какие-либо ограничения работы в отношении Facebook могут привести к перетоку пользователей в другие сервисы, добавил он. «В основном, во "ВКонтакте" и Telegram. Но в любом случае нельзя забывать о том, что часть сайтов используют в качестве авторизации на своих ресурсах систему авторизации Facebook, а это значит, что у пользователей будут проблемы с заходом в свои аккаунты на эти сайты», — резюмировал Зыков.
Представитель «ВКонтакте» отказался от комментариев. В офисе Telegram не ответили на запрос.
В марте прошлого года Роскомнадзор объявил о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России за невыполнение требования об удалении материалов с запрещенной российском законодательством информацией. Позже администрация Twitter в ходе встречи с руководством Роскомнадзора выразила готовность в приоритетном порядке удалить противоправную информацию. В мае ведомство по итогам проверки приняло решение не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, при этом сохранив замедление трафика сервиса на мобильных устройствах. Тогда же регулятор сообщил, что соцсеть удалила большинство постов, которые были признаны нарушающими российское законодательство.
Facebook запретил российским государственным СМИ рекламу и монетизацию в соцсети
Изменения уже начали вступать в силу, отметили в руководстве компании
Руководство социальной сети Facebook запретило российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию по всему миру. Об этом заявил в пятницу глава его отделения по политике безопасности Натаниэль Глейхер.
"Мы запрещаем российским государственным СМИ показывать рекламу и осуществлять монетизацию на нашей платформе по всему миру", - написал он в Twitter. "Эти изменения уже начали вступать в силу и продолжат в течение выходных", - добавил Глейхер.
Он подчеркнул, что специалисты соцсети продолжат сопровождать публикации государственных СМИ из РФ соответствующими пометками, сообщает ТАСС.
Facebook ранее наложила ограничения на официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру". В пятницу Роскомнадзор объявил, что частично ограничивает доступ к социальной сети Facebook и замедляет ее трафик из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека. В ведомстве отметили, что с октября 2020 года зафиксировали 23 случая цензуры со стороны Facebook в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов.