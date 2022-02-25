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«Шериф» уступил по пенальти на выезде «Браге» и вылетел из Лиги Европы

«Шериф» уступил по пенальти на выезде «Браге» и вылетел из Лиги Европы

Тираспольский «Шериф» отправился на ответную игру против «Браги» в Португалию. После первого матча, в котором «Шериф» выиграл 2-0, у команды были хорошие шансы на выход в дальнейшую фазу турнира.

Однако первый тайм не удался – на 17 минуте быстрый гол забил Медейрош, на 43 минуте баланс восстановил Рикардо Орта. В целом в первом тайме португальцы создали много моментов, но два стопроцентных момента упустила и наша команда.

Второй тайм завершился без забитых голов, в итоге за 90 минут команды сыграли со счетом 2-0 и перешли в дополнительное время.

В овертайме голов также забито не было. В результате были назначены пенальти, где удачливее были игроки «Браги» (3-2).

Об удивительном стадионе «Браги» можно почитать тут.

"Шериф" завершил свою еврокубковую кампанию.

«Брага» - «Шериф» 2:0 (2:0, 0:0, 0:0, 0:0), по пенальти - 3:2

Голы: Юри Медейруш, 17 - 1:0, Рикарду Орта, 43 - 2:0.

Серия пенальти: Дуланто - 0:0 (вратарь), Рикарду Орта - 1:0, Бруно - 1:0 (мимо), Аль-Мусрати - 2:0, Радельич - 2:0 (вратарь), Абель Руис - 2:0 (вратарь), Халид Басит - 2:1, Давид Карму - 2:1 (вратарь), Себастьен Тилль - 2:2, Франсишку Моура - 3:2.

«Брага»: Матеус, Коуто (Андре Каштру, 89), Витор Тормена, Давид Карму, Фабиано, Аль-Мусрати, Андре Орта (Бруну Родригеш, 89), Рикарду Орта, Родригу Гомеш (Франсишку Моура, 64), Витор Оливейра (Мигел Фале, 109), Юри Медейруш (Абель Руис, 74).

Запасные: Са Тьягу, Диогу Лейте, Гильерме Соареш, Леонарду Бута, Эдуарду Соареш, Эрнани Инфонде, Бернарду Коуту.

Главный тренер – Карлуш Карвальял.

«Шериф»: Атанасиадис, Дуланто, Радельич, Петро, Джульен, С.Тилль, Аддо, Бруно, А.Траоре, Яхшибоев (Халид Басит, 110), Янсане (Николов, 46).

Запасные: Д.Челядник, С.Пащенко, Киабу, Сер.Кожокарь, Игнатов, Плешко, Эвангелу.

Предупреждения: А.Траоре (Ш), 21, Петро (Ш), 66, Витор Оливейра (Б), 69, Франсишку Моура (Б), 85, Николов (Ш), 85, С.Тилль (Ш), 88, Якшибоев (Ш), 90+4, Дуланто (Ш), 115.

Судьи: Хосе Мария Санчес, Рауль Кабанеро, Хосе Наранхо (все – Испания)

«Шериф» мог встретиться в Лиге Европы с «Монако». Жеребьёвка 1/8 финала

В Ньоне в штаб-квартире УЕФА прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы, передает moldova.sports.md.

В соперники "Барселоне" достался "Галатасарай", а московскому "Спартаку" выпало играть с немецким "Лейпцигом".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы:

"Глазго Рейнджерс" - "Црвена Звезда",
"Брага" - "Монако",
"Порту" - "Лион",
"Аталанта" - "Байер" (Леверкузен),
"Севилья" - "Вест Хэм",
"Барселона" - "Галатасарай",
"Лейпциг" - "Спартак" (Москва),
"Бетис" - "Айнтрахт" (Франкфурт).

Первые матчи пройдут 10-го марта, но "Порту" и "Бетис" сыграют первые встречи дома 9-го марта, чтобы они не пересекались с поединками "Браги" и "Севильи" соответственно.
Ответные матчи будут проведены 17-го марта.
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