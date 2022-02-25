Тираспольский «Шериф» отправился на ответную игру против «Браги» в Португалию. После первого матча, в котором «Шериф» выиграл 2-0, у команды были хорошие шансы на выход в дальнейшую фазу турнира.
Однако первый тайм не удался – на 17 минуте быстрый гол забил Медейрош, на 43 минуте баланс восстановил Рикардо Орта. В целом в первом тайме португальцы создали много моментов, но два стопроцентных момента упустила и наша команда.
Второй тайм завершился без забитых голов, в итоге за 90 минут команды сыграли со счетом 2-0 и перешли в дополнительное время.
В овертайме голов также забито не было. В результате были назначены пенальти, где удачливее были игроки «Браги» (3-2).
Об удивительном стадионе «Браги» можно почитать тут.
Первые матчи пройдут 10-го марта, но "Порту" и "Бетис" сыграют первые встречи дома 9-го марта, чтобы они не пересекались с поединками "Браги" и "Севильи" соответственно. Ответные матчи будут проведены 17-го марта.