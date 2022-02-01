Генсек НАТО сообщил о размещении на востоке альянса более 100 самолетов в высокой готовности и более 120 кораблей.
Представители стран Североатлантического альянса заявили о перестановке своих вооруженных сил в Европе из-за ситуации, сложившейся на Украине. Нато собираются усилить свое присутствие в Восточной Европе исключительно в целях «сдерживания и оборонной позиции» по отношению к России. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам экстренного саммита альянса в онлайн-формате, пишет bloknot.ru.
В Североатлантическом альянсе отметили, что из-за действий Российской Федерации на Украине, они сделали выводы и пересмотрели необходимое количество сил и вооружений в регионе.
«Мы осуществим все развертывания, необходимые для обеспечения сильного и надежного сдерживания и обороны в рамках альянса, сейчас и в дальнейшем», — сказано в заявлении.
НАТО планирует продолжить поставки оружия на Украину, пояснил Столтенберг. По его словам, помимо переброски вооружений, альянс собирается оказывать финансовую и гуманитарную помощь стране.
На саммите НАТО было принято решение не ограничиваться военной помощью Украине. Помимо Незалежной, там намерены оказывать поддержку Грузии, Молдавии и Боснии и Герцеговине. Основной целью подобной помощи в Североатлантическом альянсе видят продвижение, так называемых, демократических ценностей.
При этом Йенс Столтенберг выразил уверенность, что война на Украине не распространится на НАТО. Чтобы этого избежать, альянс наращивает военное присутствие на востоке Европы. Генсек организации рассказал, что военный союз дополнительно разместил на востоке альянса тысячи военных, более 100 самолетов в высокой готовности, свыше 120 кораблей. Основная часть войск НАТО с высоким уровнем готовности составляют вооруженные силы США, а также значительные контингенты войск Франции и Германии.
НАТО возложил на Россию всю ответственность за конфликт на Украине. Там считают происходящее угрозой евроатлантической безопасности. «Это давно спланированное, жестокое, неоправданное нападение на Украину — независимую, мирную и демократическую страну», — говорится в заявлении. bloknot.ru