Кристина Албул приняла участие в научно-практической конференции «Инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем: актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики». Организаторами выступили Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия терапии и хирургии».
С докладом Кристина Албул выступила с докладом являющаяся врачом-фтизиатром. Министр представила коллегам тему «Туберкулёз: клиника, диагностика и лечение в современных условиях».
В своём выступлении руководитель Минздрава отметила: туберкулёз сегодня остаётся одной из актуальных проблем в здравоохранении. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году от этого заболевания скончались 1,5 миллиона человек. Из-за продолжающейся пандемии в настоящее время возникают сложности с диагностикой. В 2020 году значительно снизилось количество людей, проходящих диагностику, сообщается на сайте Минздрава.
Что касается ситуации с туберкулёзом в Приднестровье, то в нашей республике она на протяжении последних десятилетий имеет характер эпидемии. В 2021 году заболеваемость на 100 тыс. населения составила 51,0. Было зарегистрировано 234 впервые выявленных случая. Основная доля заболевших приходится на взрослое население – в 2021 году этот процент составил 93.
Говоря о показателях смертности Кристина Албул подчеркнула: с 2019 года наблюдается заметное снижение (в среднем на 35%). В 2021 году от активного туберкулёза скончались 26 пациентов.
Отдельно глава ведомства остановилась на возможных признаках и симптомах лёгочного и внелёгочного туберкулёза, диагностике и лечении заболевания, в том числе при развитии лекарственной устойчивости.
«Туберкулёз излечим и предотвратим, – резюмировала доклад руководитель Минздрава. – Лечение назначается только после сбора биологического материала. Необходимо соблюдать непрерывность лечения под наблюдением квалифицированного медперсонала на стационарном и амбулаторном этапах».
В заключение лектор поблагодарила коллег за внимание и ответила на вопросы слушателей.