Dnestr.TV

 
0

Кристина Албул: В прошлом году в ПМР зарегистрировано 234 впервые выявленных случая туберкулёза

Кристина Албул: В прошлом году в ПМР зарегистрировано 234 впервые выявленных случая туберкулёза

Кристина Албул приняла участие в научно-практической конференции «Инфекции, передаваемые воздушно-капельным путем: актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики». Организаторами выступили Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора и Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Академия терапии и хирургии».

С докладом Кристина Албул выступила с докладом являющаяся врачом-фтизиатром. Министр представила коллегам тему «Туберкулёз: клиника, диагностика и лечение в современных условиях».

В своём выступлении руководитель Минздрава отметила: туберкулёз сегодня остаётся одной из актуальных проблем в здравоохранении. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году от этого заболевания скончались 1,5 миллиона человек. Из-за продолжающейся пандемии в настоящее время возникают сложности с диагностикой. В 2020 году значительно снизилось количество людей, проходящих диагностику, сообщается на сайте Минздрава.

Что касается ситуации с туберкулёзом в Приднестровье, то в нашей республике она на протяжении последних десятилетий имеет характер эпидемии. В 2021 году заболеваемость на 100 тыс. населения составила 51,0. Было зарегистрировано 234 впервые выявленных случая. Основная доля заболевших приходится на взрослое население – в 2021 году этот процент составил 93.

Говоря о показателях смертности Кристина Албул подчеркнула: с 2019 года наблюдается заметное снижение (в среднем на 35%). В 2021 году от активного туберкулёза скончались 26 пациентов.

Отдельно глава ведомства остановилась на возможных признаках и симптомах лёгочного и внелёгочного туберкулёза, диагностике и лечении заболевания, в том числе при развитии лекарственной устойчивости.

«Туберкулёз излечим и предотвратим, – резюмировала доклад руководитель Минздрава. – Лечение назначается только после сбора биологического материала. Необходимо соблюдать непрерывность лечения под наблюдением квалифицированного медперсонала на стационарном и амбулаторном этапах».

В заключение лектор поблагодарила коллег за внимание и ответила на вопросы слушателей.

Выступления докладчиков и дискуссии продолжились в онлайн-формате.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 07:37
  • DTV
  • Просмотров: 4
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • В Бендерах новый замглавы по соцвопросам
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления ...
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Бендеры помнят Холокост

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • В Приднестровье планируют усилить контроль за движение ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • В Бендерах новый замглавы по соцвопросам
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления ...
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Бендеры помнят Холокост
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна