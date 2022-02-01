Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Гомель как место встречи был предложен самим Киевом. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести обсуждение на белорусской территории
Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским в воскресенье прибыла в Белоруссию на переговоры с украинской стороной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, Гомель как место встречи был предложен самим Киевом. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не готов вести переговоры на белорусской территории.
Российские делегаты, по словам Мединского, будут ждать согласования встречи до 15:00. ТАСС собрал ключевые заявления сторон на данный момент.
Позиция Москвы Российская делегация, в состав которой вошли представители администрации президента, министерств обороны и иностранных дел, а также других ведомств, готова начать переговоры в Гомеле, сообщил Песков. При этом на этот раз Москва не планирует приостанавливать военную операцию, как это было сделано в пятницу.
Мединский заявил журналистам, что представители России будут ждать украинского ответа до 15:00 по местному времени (совпадает с московским).
Ответ Киева Украина не готова вести переговоры в Белоруссии, поскольку с ее территории ведутся "агрессивные действия", заявил в очередном обращении Зеленский. Он предложил любой город "в стране, с территории которой не летят ракеты", - Варшаву, Будапешт, Стамбул или Баку.
Позднее его пресс-секретарь Сергей Никифоров подтвердил, что украинская делегация в Гомель не поедет.
Президент Украины вновь указал на стремление к переговорам: "Мы хотим встречаться, мы хотим окончания войны".
Он также обратился к жителям Белоруссии, где сейчас проходит референдум по обновленной конституции, с пожеланием, чтобы страна снова стала "такой же доброй и безопасной, какой ее еще не так давно все видели".
Заявления Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на слова Зеленского заявил, что тому нужно обращаться не к белорусскому, а к украинскому народу, и высказал мнение, что его киевский коллега "неадекватен".
Белорусский лидер вновь призвал остановить боевые действия во избежание кровопролития: "Конфликт, который разразился на Украине, - это цветочки. Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки. День, два - будет война, а через три дня - мясорубка".
Лукашенко при этом заверил, что на Украине "нет ни одного белорусского солдата, ни одного патрона", но признал, что с территории Белоруссии наносились ракетные удары по украинским военным объектам. tass.ru