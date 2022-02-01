Владелец лондонской команды заявил, что всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Российский миллиардер владеет «Челси» с 2003 года
Российский миллиардер Роман Абрамович передал управление «Челси» попечителям благотворительного фонда клуба. Об этом сообщается на сайте лондонской команды.
Владелец лондонского футбольного клуба выступил со специальным заявлением. «На протяжении почти 20 лет владения «Челси» я всегда рассматривал свою роль как хранителя клуба, чья работа заключается в обеспечении того, чтобы мы были настолько успешными, насколько мы можем быть сегодня, а также в создании будущего, играя положительную роль в наших сообществах», — сказал Абрамович, передает rbc.ru
По словам бизнесмена, он всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. «Я по-прежнему привержен этим ценностям. Вот почему сегодня я передаю попечителям благотворительного фонда «Челси» руководство и заботу о футбольном клубе. Я считаю, что в настоящее время они находятся в лучшем положении, чтобы заботиться об интересах клуба, игроков, персонала и болельщиков», — заключил Абрамович.
Абрамович владеет «Челси» с 2003 года, он превратил лондонский клуб в один из самых успешных футбольных проектов в Европе. После прихода российского бизнесмена «Челси» по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, дважды становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Абрамович занимает 12-е место в рейтинге самых богатых людей России во версии Forbes. Его состояние оценивается в $14,5 млрд.
Bloomberg 25 февраля сообщил, что группа инвесторов из США планирует в ближайшее время выкупить у Абрамовича контрольный пакет акций «Челси». Источник отмечал, что успеху сделки могут способствовать санкции, которые США и Великобритания объявили в отношении России и ряда крупных российских компаний из-за событий на Украине. Представитель Абрамовича отказался от комментариев по данному вопросу для РБК.
На данный момент Абрамович не находится в санкционном списке, однако это может измениться. К примеру, член британского парламента от Лейбористской партии Крис Брайант призвал правительство страны отобрать лондонский клуб у российского бизнесмена.
Россия проводит военную операцию на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин объяснял решение о начале боевых действий стремлением защитить мирное население от «геноцида».
В 2018 году стало известно о проблемах Абрамовича с британской визой, продление которой затянулось. Тогда, после покушения на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в британском Солсбери, британские власти предложили проверять происхождение состояния российских бизнесменов, инвестирующих в страну. Бизнесмен решил отказаться от получения британской визы инвестора, после того как стал гражданином Израиля.