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19 приднестровцев стали обладателями премии «Человек года – 2021»

19 приднестровцев стали обладателями премии «Человек года – 2021»

В эфире Первого Приднестровского телеканала показали XXIV церемонию чествования победителей республиканского художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2021». Государственные награды вручили 19 гражданам республики.

На церемонии отметили, что второй год подряд Приднестровье живёт в условиях пандемии коронавируса. 2020 и 2021 годы выдались сложными как в экономическом, так и в социальном плане. Тем не менее государство продолжает жить и развиваться.

Объявленный Годом молодёжи 2021-й год включил в себя много значимых и жизненно важных событий, основанных на исполнении задач Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы, направленных на достижение политической стабильности, экономической самодостаточности и социальной справедливости, пишет novostipmr.com.

Главной задачей стало привлечение инвестиций в экономику, создание новых рабочих мест, исполнение социальных обязательств. За минувший год заметно преобразились города и сёла республики. Построить или реконструировать большую часть инфраструктурных объектов удалось по программе Фонда капитальных вложений.

В ходе церемонии отметили, что итоги года – это совместная, коллективная работа всех структур, организаций и предприятий Приднестровья, которые отразились в успехах и достижениях приднестровцев.

Представляем список победителей конкурса «Человек года – 2021»:

«Честь и доблесть» – командир воинской части Министерства обороны ПМР, подполковник Валентин Коробов.

«Закон и долг» – заместитель начальника Службы госнадзора Министерства юстиции Виктор Трофимов.

«Мастер своего дела» – начальник службы централизованного ремонта дубоссарского филиала ГУП «ГК «Днестрэнерго» Виктор Покандюк.

«Трудовая доблесть» – директор отделочного производства ЗАО «Тиротекс» Олег Пащенко.

«Лучший работник автомобильного транспорта» – водитель службы эксплуатации МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» Александр Богачук.

«Человек года в области ветеринарии и животноводства» – директор ООО «Строенцы» Игорь Паскарь.

«Человек своей земли» – директор дойбанского производства ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод “KVINT”» Владимир Дорма.

«Общественный деятель» – заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ООО «Шериф» Илона Тюряева.

«Предприниматель года» – генеральный директор НП ЗАО «Электромаш» Владимир Трандасир.

«Достижения в спорте» – спортсмен-инструктор республиканского центра олимпийской подготовки Лилия Фиськович.

«Журналист года» – корреспондент газеты «Приднестровье» Николай Феч.

«Медицинский работник года» - заведующий отделением смешанной травмы ГУ «Республиканская клиническая больница» Валерий Мунтян.

«Милосердие» – директор благотворительного фонда «Надежда – семье и детям» Елена Караиванова.

«Педагог года» – первый заместитель начальника – начальник учебного отдела, учитель биологии ГОУ «Тираспольское Суворовское военное училище» Елена Ильина.

«Талант и признание» – директор Дома культуры села Терновка Слободзейского района Татьяна Арыку.

«Молодое открытие года» – главный агроном ООО «Уотерхауз» Виталий Караман.

«Доброволец года» – медбрат ГУ «Республиканская клиническая больница» Евгений Чураев.

«Закон и порядок» – старший инспектор отдела дознания Тираспольского УВД, капитан милиции Дмитрий Орлов.

«Лучший строитель года» – директор ООО «Витан» Виталий Букатарь.
novostipmr.com
  • Вчера, 12:00
  • DTV
  • Просмотров: 70
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