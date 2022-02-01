В эфире Первого Приднестровского телеканала показали XXIV церемонию чествования победителей республиканского художественно-публицистического конкурса «Человек года – 2021». Государственные награды вручили 19 гражданам республики.
На церемонии отметили, что второй год подряд Приднестровье живёт в условиях пандемии коронавируса. 2020 и 2021 годы выдались сложными как в экономическом, так и в социальном плане. Тем не менее государство продолжает жить и развиваться.
Объявленный Годом молодёжи 2021-й год включил в себя много значимых и жизненно важных событий, основанных на исполнении задач Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы, направленных на достижение политической стабильности, экономической самодостаточности и социальной справедливости, пишет novostipmr.com.
Главной задачей стало привлечение инвестиций в экономику, создание новых рабочих мест, исполнение социальных обязательств. За минувший год заметно преобразились города и сёла республики. Построить или реконструировать большую часть инфраструктурных объектов удалось по программе Фонда капитальных вложений.
В ходе церемонии отметили, что итоги года – это совместная, коллективная работа всех структур, организаций и предприятий Приднестровья, которые отразились в успехах и достижениях приднестровцев.
Представляем список победителей конкурса «Человек года – 2021»:
«Честь и доблесть» – командир воинской части Министерства обороны ПМР, подполковник Валентин Коробов.
«Закон и долг» – заместитель начальника Службы госнадзора Министерства юстиции Виктор Трофимов.
«Мастер своего дела» – начальник службы централизованного ремонта дубоссарского филиала ГУП «ГК «Днестрэнерго» Виктор Покандюк.
«Трудовая доблесть» – директор отделочного производства ЗАО «Тиротекс» Олег Пащенко.
«Лучший работник автомобильного транспорта» – водитель службы эксплуатации МУП «Спецавтохозяйство г. Тирасполь» Александр Богачук.
«Человек года в области ветеринарии и животноводства» – директор ООО «Строенцы» Игорь Паскарь.
«Человек своей земли» – директор дойбанского производства ЗАО «Тираспольский винно-коньячный завод “KVINT”» Владимир Дорма.
«Общественный деятель» – заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам ООО «Шериф» Илона Тюряева.
«Предприниматель года» – генеральный директор НП ЗАО «Электромаш» Владимир Трандасир.
«Достижения в спорте» – спортсмен-инструктор республиканского центра олимпийской подготовки Лилия Фиськович.
«Журналист года» – корреспондент газеты «Приднестровье» Николай Феч.
«Медицинский работник года» - заведующий отделением смешанной травмы ГУ «Республиканская клиническая больница» Валерий Мунтян.
«Милосердие» – директор благотворительного фонда «Надежда – семье и детям» Елена Караиванова.
«Педагог года» – первый заместитель начальника – начальник учебного отдела, учитель биологии ГОУ «Тираспольское Суворовское военное училище» Елена Ильина.
«Талант и признание» – директор Дома культуры села Терновка Слободзейского района Татьяна Арыку.
«Молодое открытие года» – главный агроном ООО «Уотерхауз» Виталий Караман.
«Доброволец года» – медбрат ГУ «Республиканская клиническая больница» Евгений Чураев.
«Закон и порядок» – старший инспектор отдела дознания Тираспольского УВД, капитан милиции Дмитрий Орлов.
«Лучший строитель года» – директор ООО «Витан» Виталий Букатарь. novostipmr.com