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Китай вывел на орбиту 22 спутника для слежения за поверхностью Земли

Китай вывел на орбиту 22 спутника для слежения за поверхностью Земли

Китай вывел на низкую околоземную орбиту 22 спутника для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-8", сообщила в воскресенье Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Ракета стартовала с космодрома Вэньчань, расположенного на острове Хайнань в 11:06 по пекинскому времени (06:06 по Москве). Через пятнадцать минут после старта все 22 спутника были успешно отправлены на намеченные орбиты.

На орбиту были выведены десять спутников дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1". Аппараты этой серии обладают инструментарием для съемки земной поверхности в высоком разрешении (до 0,75 метра) и могут получать гиперспектральные данные для наблюдения за окружающей средой и природными ресурсами, передает interfax.ru.

Всего в спутниковую группировку "Цзилинь-1", по плану компании заказчика Changguang Satellite Technology, войдут 138 аппаратов. Их основная задача - постоянный мониторинг земной поверхности. На ее создание предприятию было выделено финансирование в размере около 2,4 млрд юаней (27 млрд рублей).

Помимо них на орбиту были выведены космический аппарат "Тянсянь", использующий технологию радиолокационного синтезирования апертуры для съемки Земли в высоком разрешении независимо от высоты аппарата, погодных условий и освещенности снимаемого объекта, а также два ДЗЗ спутника серии "Тайсин", один из которых использует ту же, что и "Тяньсянь" технологию.

Были также запущены отдельные спутники ДЗЗ: аппарат "Даюнь", нано-спутники "Циминсин" и "Тяньци-19", "XD-1", "Тяньсуан" и по два спутника серий "Хайнань" и "Вэнчань", разработанных Китайской академией наук.

Ракета-носитель "Чанчжэн-8" была разработана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT), дочерним предприятием CASC. По информации Национального космического управления КНР, она способна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км полезную нагрузку массой около 4,5 тонн.

Планируется, что первая ступень двухступенчатой ракеты-носителя "Чанчжэн-8" в будущем станет многоразовой благодаря технологии управления ракетной тягой, схожей с той, что используется при посадке на плавучую платформу первой ступени ракеты-носителя компании SpaceX Falcon 9.
interfax.ru
  • Вчера, 12:11
  • DTV
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