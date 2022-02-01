Государственная погранслужба Украины сообщила о закрытии пунктов пропуска на Приднестровском участке, а также на границах с Россией и Белоруссией.
Украина с 12 ночи 28 февраля временно закроет все пункты пропуска на границе с Приднестровьем. Об этом сообщается на сайте Погранслужбы Украины. Также будут закрыты все пункты пропуска на границе с Белоруссий и Россией.
В то же время будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины.
Кабмином Украины утверждено распоряжение №188-р «О временном закрытии некоторых пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля»".
Так, с 00:00 28 февраля временно будут закрыты пункты пересечения на всем участке украинской границы с Российской Федерацией, Белорусью, а также на приднестровском участке границы.
Кроме того, украинские власти приостановят работу отдельных авиационных пунктов пропуска, среди которых Борисполь, Киев (Жуляны), Харьков, Одесса, Львов и другие.
"В то же время, будет обеспечена возможность пропуска граждан Украины на территорию Украины", - отмечают в погранслужбе Украины.