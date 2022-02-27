Dnestr.TV

 
0

ЕК запретит Russia Today и «Спутник» в странах Евросоюза

ЕК запретит Russia Today и «Спутник» в странах Евросоюза

Еврокомиссия (ЕК) запретит работу в Евросоюзе (ЕС) государственных российских СМИ. Об этом 27 февраля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском союзе медийную машину Кремля», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ляйен уточнила, что в число подпадающих под запрет СМИ войдут RT, «Спутник» и их дочерние структуры. По ее словам, Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты, передает iz.ru.

Ранее в этот день Роскомнадзор заявил, что направил письмо руководству компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на Украине. В ведомстве отметили, что американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии, целенаправленно ограничивая российские СМИ.

Также в воскресенье сообщалось, что компания Google временно приостановила монетизацию российских государственных СМИ. Кроме того, по словам представителя YouTube Фаршада Шадлу, после запроса украинского правительства RT и ряд других каналов больше не будут доступны на Украине.

Накануне министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что связался с YouTube, «чтобы заблокировать пропагандистские российские каналы».

iz.ru
  • Вчера, 18:56
  • DTV
  • Просмотров: 42
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления ...
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Демографический кризис: в Приднестровье смертность прев ...
  • В Приднестровье в этом месяце второй раз подняли цены н ...
  • И снова здравствуйте! Новые цены на топливо
  • Ранние браки: бремя ромских женщин
  • Опубликован мировой рейтинг армий. Какие позиции заняла ...
  • Установлена фиксированная величина МРОТ для исчисления ...
  • Участие в противодействие дискриминации
  • Что происходит в Одессе
  • Украина готовится нанести удар по российской энергетике ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна