Еврокомиссия (ЕК) запретит работу в Евросоюзе (ЕС) государственных российских СМИ. Об этом 27 февраля заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
«Еще один беспрецедентный шаг: мы запретим в Европейском союзе медийную машину Кремля», — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Ляйен уточнила, что в число подпадающих под запрет СМИ войдут RT, «Спутник» и их дочерние структуры. По ее словам, Еврокомиссия разрабатывает необходимые для этого инструменты, передает iz.ru.
Ранее в этот день Роскомнадзор заявил, что направил письмо руководству компании Google LLC с требованием снять все ограничения, наложенные на YouTube-каналы российских СМИ на Украине. В ведомстве отметили, что американские интернет-сервисы, в том числе видеохостинг YouTube, участвуют в информационном противостоянии, целенаправленно ограничивая российские СМИ.
Также в воскресенье сообщалось, что компания Google временно приостановила монетизацию российских государственных СМИ. Кроме того, по словам представителя YouTube Фаршада Шадлу, после запроса украинского правительства RT и ряд других каналов больше не будут доступны на Украине.
Накануне министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что связался с YouTube, «чтобы заблокировать пропагандистские российские каналы».