Чтобы обеспечить в условиях ЧП запас продуктов питания, на рынок страны допустят продукты на основе санитарно-ветеринарных сертификатов ЕС без дополнительной сертификации Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов
Правительство Молдовы с 1 марта ввело запрет на экспорт кукурузы, за исключением семян, в связи с режимом чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Об этом в воскресенье на брифинге после заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, передает ТАСС.
"Запрещается с 1 марта экспорт кукурузы и ее производных из Молдовы. За исключением семян этой культуры, предназначенных для посева", - заявила она. По ее словам, чтобы обеспечить в условиях ЧП запас продуктов питания, на рынок страны допустят продукты на основе санитарно-ветеринарных сертификатов ЕС без дополнительной сертификации Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов.
Ранее власти Молдовы расширили список социально значимых товаров, при продаже которых применяется ограниченная торговая надбавка. Такие меры приняты, чтобы избежать роста цен на продукты первой необходимости, в список которых внесены свинина, мясо птицы, замороженная рыба, сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанная капуста, морковь и свекла. Также было решено ввести с 1 марта запрет на экспорт пшеницы и сахара.
Парламент Молдовы 24 февраля ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за ситуации на Украине. Он позволяет ввести особый режим работы для экономических агентов, ввести рациональный метод распределения продуктов, временно прекращать поставку газа, воды и электроэнергии и, соответственно, принимать экстренные меры, чтобы возобновить их подачу. Кроме того, можно реквизировать в пользу государства имущество граждан для ликвидации последствий ситуации, которая привела к установлению режима ЧП. tass.ru