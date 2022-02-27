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Москалькова заявила о травле российских граждан за рубежом

Москалькова заявила о травле российских граждан за рубежом

Некоторые россияне, находящиеся за рубежом, сталкиваются с травлей со стороны иностранных граждан. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Люди, которые просто делают свою работу, пытаются в сложных условиях жить, содержать семью, подвергаются нападкам из-за своей национальности», — написала она на своей странице в Instagram.

Москалькова заявила, что в социальных сетях обозленные иностранцы оскорбляют школьников и студентов родом из России. Жители Европы и США винят их в происходящем на Украине только за то, что они русские, пояснила она.

Кроме того, она рассказала, что к ней обратился дальнобойщик, который ехал из Германии в Бельгию за грузом. На парковке грузовых автомобилей на его машине разбили все фары, а прибывшие полицейские «развели руками и уехали».

«Оперативно связались с водителем, его работодателем и родственниками и оказали необходимую помощь. Готовы при необходимости связаться с консульскими службами в Германии и Бельгии», — заявила Москалькова.

Так, в Германии один из ресторанов отказался обслуживать россиян из-за событий на Украине.

Один из ресторанов в Германии перестал обслуживать граждан России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщил сегодня, 27 февраля, новостной портал t-online, сообщает eadaily.com.

Он передает, что заведении находится на территории земли Баден-Вюртемберг. На сайте ресторана было написано, что посетители из России «не приветствуются». В сообщении отмечалось, что «нормальные» российские граждане не несут ответственности за действия властей РФ, но «настало время подать сигнал» из-за событий на Украине. Как указывает t-online, ограничение входа для россиян объяснялось вкладом в то, чтобы «дети смогли расти в свободной Европе».

По данным портала, многие пользователи подвергли резкой критике такую «политику» ресторана, после чего еще в ночь на воскресенье ресторан удалил запись с сайта и заменил на другую. Якобы не приветствуются те посетители, которые «поддерживают агрессивную войну» на Украине.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что западные страны не только предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере, но и допускают агрессивные высказывания в адрес РФ.

26 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что обвинения в агрессии в адрес Москвы со стороны НАТО безосновательны, странам альянса стоит ответить за свои военные авантюры.
  • Вчера, 19:12
  • DTV
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