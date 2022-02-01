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Чемпионка Олимпиады призвала отстранить российских лыжников от Кубка мира

Чемпионка Олимпиады призвала отстранить российских лыжников от Кубка мира

Олимпийская чемпионка Пекина Тереза Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от этапов Кубка мира. По словам Терезы Йохауг, Россия не заслуживает бороться за медали на Кубке мира из-за ситуации на Украине

Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг в интервью NRK заявила, что российских лыжников следует отстранить от участия на этапах Кубка мира из-за ситуации на Украине, передает sportrbc.ru.

«Мне жаль спортсменов, так как они не имеют отношения к этой ситуации, я понимаю. Однако я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди, на голове», — сказала норвежская лыжница.

По ее словам, в складывающейся ситуации будет неправильно, если Россия будет представлена на Кубке мира и сможет претендовать на медали.

В воскресенье, 27 февраля, Йохауг победила в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти. Она обогнала россиянку Наталью Непряеву всего на 1,2 секунды.

Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка. Свое первое золото она взяла в эстафете на Играх в Ванкувере 12 лет назад. Еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 20 февраля.
sportrbc.ru
  • Вчера, 19:31
  • DTV
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