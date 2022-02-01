Олимпийская чемпионка Пекина Тереза Йохауг выступила за отстранение российских лыжников от этапов Кубка мира. По словам Терезы Йохауг, Россия не заслуживает бороться за медали на Кубке мира из-за ситуации на Украине
Четырехкратная олимпийская чемпионка Тереза Йохауг в интервью NRK заявила, что российских лыжников следует отстранить от участия на этапах Кубка мира из-за ситуации на Украине, передает sportrbc.ru.
«Мне жаль спортсменов, так как они не имеют отношения к этой ситуации, я понимаю. Однако я считаю, что это совершенно неправильно. Они же представляют свою страну с флагом на груди, на голове», — сказала норвежская лыжница.
По ее словам, в складывающейся ситуации будет неправильно, если Россия будет представлена на Кубке мира и сможет претендовать на медали.
В воскресенье, 27 февраля, Йохауг победила в гонке с раздельным стартом на этапе Кубка мира в финском Лахти. Она обогнала россиянку Наталью Непряеву всего на 1,2 секунды.
Йохауг — четырехкратная олимпийская чемпионка. Свое первое золото она взяла в эстафете на Играх в Ванкувере 12 лет назад. Еще три золотые медали (скиатлон, 10 км классическим стилем и масс-старт) норвежка выиграла на Олимпиаде в Пекине, которая проходила с 4 по 20 февраля. sportrbc.ru