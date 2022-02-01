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В Мелитополе местные мародеры обнесли магазины в центре города

В Мелитополе местные мародеры обнесли магазины в центре города

Местные жители, пользуясь случаем, грабят и магазины техники.

В Мелитополе Запорожской области местные грабят магазины техники и продуктовые, передает unian.net.

"Это центр города, где была СБУ, есть налоговая... Залазят просто куча людей в АТБ, чтобы набрать себе продуктов. Герои Мелитополя, бл**ь", - слышен за кадром голос мужчины, снимающего видео.

По словам автора ролика, местные жители, пользуясь случаем, грабят и магазины техники. Речь идет о магазине iClub.

"iClub здесь полностью все потырили - дорогие телефоны, гаджеты. Уроды, что сказать", - говорит мужчина.
unian.net
  • Сегодня, 08:45
  • DTV
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