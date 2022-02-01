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Граждане, с подтвержденным диагнозом хронический гепатит С, могут получить лечение бесплатно

Граждане, с подтвержденным диагнозом хронический гепатит С, могут получить лечение бесплатно

С 1 января 2022 года на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями открылось клинико-диагностическое отделение по лечению хронических вирусных гепатитов. Его открытие было предусмотрено в рамках исполнения Государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы, утвержденной в июле 2021 года Президентом республики.

Данный документ был разработан Министерством здравоохранения в связи с сложной эпидемиологической ситуацией в республике – высоким уровнем заболевания гепатитом. Основная цель программы – снижение уровня заболеваемости вирусными гепатитами В и C. По статистическим данным на 1 января 2021 года уровень заболевания вирусным гепатитом В и С в Приднестровье превышает показатели многих европейских стран, сообщает Минздрав республики.

«Государством была проделана большая работа по организации этого отделения, начиная от подготовки специалистов, оснащения материально-технической базы, закупки и приобретения высокотехнологичных тестов для диагностики, а также современных препаратов для лечения хронического вирусного гепатита С», – отметила министр здравоохранения, посетившая с инспекцией новое отделение.

«Теперь граждане, с подтвержденным диагнозом, или у которых при лабораторном исследовании выявлены антитела к гепатиту C (HCV-positive), могут обратиться в отделение Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями для получения консультации и рекомендаций по лечению», – рассказала пресс-службе ведомства Кристина Албул.

В случае подтверждения диагноза, специалистами клинико-диагностического отделения оформляется перечень документов для дальнейшего направления в адрес Республиканского экспертного совета. Этот совет создан при министерстве здравоохранения для решения вопроса о включении пациента в программу по лечению. Основной перечень услуг по лабораторной диагностике и лечению хронического гепатита С осуществляется на безвозмездной основе из средств Государственной целевой программы «Профилактика вирусных гепатитов В и С в Приднестровской Молдавской Республике» на 2021–2024 годы.

По всем возникающим вопросам и для получения консультации можно обратиться по телефонам: (533) 2-34-77 или (778)13685 в рабочие дни с 8.00 до 15.00.
minzdrav.gospmr.org
  • Сегодня, 08:51
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