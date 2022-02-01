Члены приднестровского Оперштаба, созданного решением Президента ПМР в связи с ситуацией в Украине, провели рабочее заседание. Глава приднестровского государства заслушал доклады о текущем положении дел.
Обстановка в Приднестровье штатная. Республика принимает у себя на территории иностранных граждан, покидающих Украину и нуждающихся во временном размещении. На данный момент проживание прибывших организовано на четырех площадках: профилактории «Солнечный» (Днестровск) и ММЗ (Рыбница), гостиниц «Днестровский сад» (Дубоссары) и Каменской СДЮШОР. Готовы к развертыванию в случае необходимости еще три столичные локации – лагерь «Спартак», профилакторий «Тиротекс», гостиница «Спорт» (тираспольская СДЮШОР борьбы и бокса), два объекта рыбницы – спортшкола №2 и СК «Юбилейный», а также общежитие каменского политехнического техникума, передает пресс-служба главы государства.
За минувшие сутки в пунктах временного размещения обустроили проживание 71 человека, всего с момента их открытия – 433 приезжих. Часть из них выехала. На данный момент в ПВР находится 172 зарубежных гражданина. Общая загруженность – 48%. В круглосуточном режиме работает горячая линия. Поступил 601 звонок. В большинстве своем по вопросам въезда на территорию Приднестровья. С размещением было связано 169 телефонных обращений.
Отмечено, что обстановка на государственной границе Приднестровской Молдавской Республики контролируемая. Все пункты пропуска работают в штатном режиме. В восемь вечера 27 февраля Украина в одностороннем порядке закрыла все пункты пересечения границы со своей стороны. Всего за прошедшие сутки границу ПМР с Украиной пересекли 2678 человек. 960 заявили, что следуют к родственникам, проживающим в Приднестровье. 1018 сообщили, что проезжают по территории ПМР транзитом.
О намерении временного проживания в Приднестровье заявили всего 4116 зарубежных граждан, прибывших в республику с момента обострения ситуации в Украине.
На заседании Оперштаба был поднят вопрос о вовлечении детей, прибывших на временное проживание в Приднестровье, в учебно-воспитательный процесс. Поступают соответствующие обращения от их родителей. Вадим Красносельский поручил оказать необходимое содействие: на основании заявлений зарубежные дети смогут посещать школы и детские сады Приднестровья. Поручено предусмотреть питание учеников в школьных столовых.
Среди тем, которые обсудили на совещании, – проведение культурно-массовых мероприятий. Решено, что развлекательные сейчас неуместны. В этой связи в нынешнем году в Приднестровье отменены концерты и иные программы, традиционные для фестиваля «Мэрцишор». Не рекомендовано они к проведению и по другим поводам. Организованы будут только мероприятия официального и памятного толка. president.gospmr.org