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Корреспондент «Звезды» показал, как сейчас выглядит четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС

Корреспондент «Звезды» показал, как сейчас выглядит четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС

Корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев показал, как сейчас выглядит четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС, территорию которой под контроль ранее взяли подразделения Воздушно-десантных войск России.

Трагически известный на весь мир четвертый энергоблок - одно из самых опасных мест на станции. В апреле 1986 здесь произошла авария, был разрушен реактор энергоблока. В настоящий момент он скрыт саркофагом. Тут рекомендуют ходить только по асфальту, так как на земле могут оставаться радиационные вещества, сообщается на сайте телеканала "Звезда".



Накануне официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что радиоактивный фон в районе атомной электростанции в норме, а персонал АЭС продолжает обслуживать объекты в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку. В МО РФ подчеркнули, что совместные действия российских десантников и украинских военнослужащих по обороне станции - это гарантия того, что националистические формирования или другие террористические организации не смогут воспользоваться обстановкой для организации ядерной провокации.

tvzvezda.ru
  • Сегодня, 11:48
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