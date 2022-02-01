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В Молдове банки и обменники отказываются принимать российский рубль

В Молдове банки и обменники отказываются принимать российский рубль

Большинство молдавских банков 28 февраля отказались принимать к обмену российские рубли. Некоторые из банков готовы только продавать российские рубли, а вот купить российскую валюты готовы только частные обменные кассы.

Почти все молдавские банки отказались от обмена российских рублей. Во многих обменных пунктах при коммерческих банках российские рубли не принимают, например, в maib, Moldindconbank, Victoriabank и другие, передает newsmaker.md.

Некоторые банки только продают российские рубли, например, OTP Bank. Еще один молдавский банк Eximbank выставил курс покупки российского рубля один бан за один рубль, а курс продажи 22 бана за один рубль.

Некоторые пункты обмена валют все же меняют российские рубли. Самый выгодный курс, который видел корреспондент NM — 0,16-0,22 лея за один рубль. В некоторых обменниках курс значительно ниже.
newsmaker.md
  • Сегодня, 12:39
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