Большинство молдавских банков 28 февраля отказались принимать к обмену российские рубли. Некоторые из банков готовы только продавать российские рубли, а вот купить российскую валюты готовы только частные обменные кассы.
Почти все молдавские банки отказались от обмена российских рублей. Во многих обменных пунктах при коммерческих банках российские рубли не принимают, например, в maib, Moldindconbank, Victoriabank и другие, передает newsmaker.md.
Некоторые банки только продают российские рубли, например, OTP Bank. Еще один молдавский банк Eximbank выставил курс покупки российского рубля один бан за один рубль, а курс продажи 22 бана за один рубль.
Некоторые пункты обмена валют все же меняют российские рубли. Самый выгодный курс, который видел корреспондент NM — 0,16-0,22 лея за один рубль. В некоторых обменниках курс значительно ниже. newsmaker.md